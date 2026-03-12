AP: власти Бангладеша попросили США разрешить им закупку нефти у России
Власти Бангладеша обратились к США с просьбой разрешить закупку нефти у России. Власти страны рассчитывают на послабления из-за дефицита топлива и роста цен на энергоресурсы.
Как сообщает Associated Press, с такой просьбой к послу США обратился министр финансов Бангладеша Амир Хосру Махмуд Чоудхури. По его словам, разрешение необходимо, чтобы страна могла приобретать российскую нефть без риска попасть под санкционные ограничения, введенные США против России в 2022 году.
Бангладеш сильно зависит от импорта топлива, прежде всего из стран Ближнего Востока. На фоне энергетического кризиса власти были вынуждены вводить ограничения на использование топлива для автомобилей. Кроме того, временно закрывались заводы по производству удобрений, чтобы направить больше топлива на работу электростанций.
Для сокращения энергопотребления правительство также приостанавливало работу университетов. Параллельно власти начали искать альтернативные источники поставок углеводородов и дополнительные каналы импорта топлива.
Одним из таких вариантов стало сотрудничество с Индией. Дакка попросила увеличить объемы поставок топлива, после чего по трансграничному трубопроводу в страну в экстренном порядке направили около 5000 тонн дизельного топлива.
Тем временем цены на нефть на мировом рынке продолжают расти. По данным торгов, стоимость нефти марки Brent вновь превысила отметку в 100 долларов за баррель. Эксперты отмечают, что подорожание энергоресурсов усиливает давление на экономики стран, зависимых от импорта топлива.
