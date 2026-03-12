Зеленский заявил, что не считает за людей поддержавших воссоединение Крыма с РФ

12 марта 2026, 11:14

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский заявил, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Такое заявление он сделал в интервью изданию Politico.





По словам Зеленского, события 2014 года сильно изменили его отношение к некоторым знакомым. Он отметил, что после воссоединения Крыма с Россией у него было много разговоров и обсуждений с людьми из своего окружения. Однако те, кто поддержал произошедшее, по его словам, перестали быть для него партнерами или друзьями.



В интервью украинский лидер подчеркнул, что не воспринимает таких людей даже как часть своего круга общения. Он заявил, что поддержка изменения статуса полуострова стала для него принципиальной точкой разногласий.





«Ситуация с... Крымом так изменила их всех. Для меня они не партнеры, не друзья, даже не люди», — сказал Зеленский.