«Победителей не будет»: В ГД оценили риски ядерной эскалации на Ближнем Востоке

12 марта 2026, 10:54

Слуцкий: ядерная эскалация на Ближнем Востоке станет безумием

Фото: iStock/Ruma Aktar

Ядерная эскалация в конфликте на Ближнем Востоке станет началом «совершенного безумия». Такое заявление сделал лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.





По его словам, в случае решения США и Израиля о начале сухопутной операции против Ирана, количество погибших в конфликте значительно вырастет, а ядерная эскалация приведет к войне «совершенно другого порядка».





«У нас не столь много времени — может быть, максимум несколько дней — для того, чтобы стороны проявили благоразумие. Но похоже сегодня ни США, ни Израиль здесь благоразумие проявлять не готовы», — сказал Слуцкий в интервью RT.