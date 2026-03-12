«Победителей не будет»: В ГД оценили риски ядерной эскалации на Ближнем Востоке
Слуцкий: ядерная эскалация на Ближнем Востоке станет безумием
Ядерная эскалация в конфликте на Ближнем Востоке станет началом «совершенного безумия». Такое заявление сделал лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, в случае решения США и Израиля о начале сухопутной операции против Ирана, количество погибших в конфликте значительно вырастет, а ядерная эскалация приведет к войне «совершенно другого порядка».
«У нас не столь много времени — может быть, максимум несколько дней — для того, чтобы стороны проявили благоразумие. Но похоже сегодня ни США, ни Израиль здесь благоразумие проявлять не готовы», — сказал Слуцкий в интервью RT.
Депутат не исключил, что ядерная эскалация может перерасти в третью мировую войну, где победителей не будет. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки могут показаться чем-то более сдержанным и промежуточным по сравнению с теми последствиями, которые могут произойти в случае нарастания горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке, заключил Слуцкий.