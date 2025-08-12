APA: Азербайджан не принял участие в заседании СМВД стран СНГ в Петербурге
Азербайджан отказался от участия в заседании Совета министров внутренних дел (СМВД) стран — участниц СНГ, которое состоялось 12 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило азербайджанское агентство APA в своем телеграм-канале.
На встрече обсуждались вопросы совместного сотрудничества правоохранителей, борьбы с преступностью и незаконной миграцией. Также рассматривались проблемы безопасности дорожного движения и регулирования отношений, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности.
Отмечается, что в ходе заседания председательство в Совете перешло от Белоруссии к России.
Это уже второй случай, когда Азербайджан не участвует в мероприятиях СНГ. В июле страна также пропустила заседание Экономического совета СНГ в Москве.
