APA: Азербайджан не принял участие в заседании СМВД стран СНГ в Петербурге

12 августа 2025, 19:57

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Азербайджан отказался от участия в заседании Совета министров внутренних дел (СМВД) стран — участниц СНГ, которое состоялось 12 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило азербайджанское агентство APA в своем телеграм-канале.