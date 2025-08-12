WP: европейские чиновники отдельно переговорят с Зеленским до Трампа и Вэнса
Представители европейский стран переговорят с Владимиром Зеленским до его диалога с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщает газета Washington Post.
Как отмечает издание, разговор будет организован властями ФРГ. Он состоится 13 августа перед переговорами Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.
«Европейцы планируют сначала поговорить с Зеленским до того, как к разговору присоединятся Трамп и Вэнс», — передает газета.
На фоне этого телеканал NBC отметил, что ожидается три звонка в рамках дистанционных переговоров. Сначала Зеленский созвонится с европейскими чиновниками, после с Трампом и Вэнсом, а следом состоится разговор с представителями коалиции стран, которые поддерживают Украину.