WP: европейские чиновники отдельно переговорят с Зеленским до Трампа и Вэнса

12 августа 2025, 18:33

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Представители европейский стран переговорят с Владимиром Зеленским до его диалога с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщает газета Washington Post.





Как отмечает издание, разговор будет организован властями ФРГ. Он состоится 13 августа перед переговорами Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.





«Европейцы планируют сначала поговорить с Зеленским до того, как к разговору присоединятся Трамп и Вэнс», — передает газета.