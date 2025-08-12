Туск: Россия «делает всё», чтобы поссорить Польшу и Украину

12 августа 2025, 18:18

Фото: iStock/masterSergeant

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия активно пытается поссорить Киев и Варшаву. По его словам, Москва прилагает все усилия, чтобы осложнить отношения между двумя странами.