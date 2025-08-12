Туск: Россия «делает всё», чтобы поссорить Польшу и Украину
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия активно пытается поссорить Киев и Варшаву. По его словам, Москва прилагает все усилия, чтобы осложнить отношения между двумя странами.
Туск в соцсети Х опубликовал пост, в котором заявил, что Россия якобы «делает всё, чтобы поссорить Киев с Варшавой».
Одним из главных камней преткновения в двусторонних отношениях остаются вопросы трактовки Волынской резни и отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА*. Эти темы продолжают вызывать острые дискуссии и напряжённость между Польшей и Украиной.
Напомним, что в июле 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против жителей Второй Польской республики в 1943–1945 годах. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в Киеве и стал дополнительным фактором сложных исторических и политических отношений между странами.
Читайте также: *запрещённая в России террористическая организация