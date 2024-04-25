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Стало известно, что суд Кипра дал согласие на экстрадицию в США россиянина

Суд на Кипре дал согласие на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова
25 апреля 2024, 10:44
Фото: iStock/busra İspir

Фото: iStock/busra İspir

Апелляционный суд в Никосии дал согласие на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова. Об этом сообщает ТАСС.
Мужчина по запросу американских правоохранительных органов был арестован на Кипре в августе 2023 года.

Судьи отменили решение нижестоящей инстанции. Петров отметил, что это не поддается объяснению, так как окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции. Он отметил, что его адвокаты изучат данное решение, а после решат обжаловать его или нет. Подавать апелляцию имеет смысл в том случае, если будут выявлены серьезные юридические ошибки.



Петров был арестован на Кипре 26 августа 2023 года в связи с обвинениями в незаконном экспорте в РФ произведенной в США микроэлектроники. По его словам, американцы преследуют его за то, что он «предприниматель из России».

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Стало известно, что США три года подряд запрещают делать РФ
Посол Антонов: США три года запрещают РФ возлагать венки к табличке «Дух Эльбы»
25 апреля 2024, 11:30

Фото: iStock/rarrarorro

РФ надеется на то, что США осознают важность сбережения духа Эльбы как основы для налаживания равноправных и взаимовыгодных отношений. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

25 апреля отмечается одна из важных дат в истории Второй мировой войны. Посол отметил, что 79 лет назад советские и американские войска ударом с востока и запада рассекли немецкий фронт. В Москве и Нью-Йорке проходили торжества по этому поводу. По словам Антонова, фотографии, которые до нас дошли, носят атмосферу безудержной радости. Он добавил, что у СССР и США тогда были совершенно разные представления об устройстве жизни, однако они смогли перешагнуть через обиды, когда появилась угроза коричневой чумы.

«В нашей стране чтят вклад союзников по антигитлеровской коалиции в победу над нацизмом. Мы всегда будем отдавать дань уважения мужеству и доблести товарищей по оружию», — подчеркнул посол.

Он указал, что, чем дальше отодвигается в прошлое тяжелейшая трагедия тех лет, тем западные политики все больше хотят навязать новую трактовку истории. Антонов отметил, что мы не должны допустить повторения прежних ошибок. Нужно бороться против любых попыток оправдать нацистских преступников, а правду о войне передать детям и правнукам о героях, которые подарили нам возможность жить. Работа такая проводится, но американские власти поддержки не оказывают. Вот уже третий год посольству запрещают провести церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище.

«Считаем такое поведение оскорбительным для всех, кто чтит самоотверженный подвиг воинов-победителей», — подытожил он.

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Матвиенко раскрыла «личную тему» Путина
Матвиенко: Путин следит за выполнением соцобязательств, для него это личная тема
25 апреля 2024, 10:59

Фото: сайт Кремля

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент России Владимир Путин следит за выполнением социальных обязательств перед россиянами. Об этом пишет РИА Новости.
Матвиенко отметила, что решение социальных задач является государственным приоритетом. Спикер Совета Федерации поделилась, что глава российского государства лично отслеживает, как поддерживаются в нашей стране семьи с детьми, а также участвует в разработке мер поддержки.

Матвиенко добавила, что в РФ должно стать модным и престижным иметь более двух детей.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводков поинтересовался, почему так мало пострадавших от паводков в российских регионах получили материальную помощь. Президент призвал справедливо оценивать ущерб и выплачивать пострадавшим россиянам компенсации вне зависимости от бюджетной обеспеченности региона.

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Рябков пригрозил ударами по ядерным объектам НАТО в Польше
Рябков пригрозил, что РФ ударит по ядерным объектам НАТО в Польше
25 апреля 2024, 09:55

Фото: iStock/Sergio Delle Vedove

Ядерные объекты стран НАТО при их постоянном размещении на территории Польши станут военной целью для России. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что расширение совместных ядерных миссий НАТО ведёт к дестабилизации, а расположение объектов вблизи российской границы угрожает безопасности страны.

Рябков пригрозил странам НАТО, что размещение ядерных объектов не обеспечит большей безопасности Польше, но точно станет целью для ударов со стороны России.

Также представитель МИД добавил, что российская сторона не просто наблюдает за дискуссией вокруг Польши, но и отрабатывает её в своём внутреннем дискурсе.

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Захарова объяснила вето России на резолюцию США по ядерному оружию в космосе
25 апреля 2024, 08:13

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Россия выступила против резолюции США и Японии о запрете размещения оружия в космосе из-за попытки Вашингтона через Совет безопасности ООН создать новые правовые обязательства в области космической безопасности.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства заявила о необходимости сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида, а также напомнила про Договор о космосе 1967 года.

Уточняется, что РФ и КНР предложили свои поправки к резолюции для предотвращения возможного негативного воздействия на сферу космической безопасности.

Напомним, 24 апреля РФ наложила вето на резолюцию США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Москва является единственным членом Совбеза ООН, который проголосовал против документа. Отмечается, что Совбез ООН не принял поправку РФ и КНР к проекту резолюции США, призывающую принять срочные меры для предотвращения размещения любых видов вооружений в космосе.

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Матвиенко ответила на вопрос о возможности возвращения России к тоталитаризму
Матвиенко: Возвращение к тоталитарному государству невозможно
25 апреля 2024, 08:12

Фото: Официальный сайт Кремля

Россия настроена на развитие и не может вернуться к тоталитарному режиму правления, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко в интервью для РИА Новости.
«Я хочу сказать, что планов у руководства страны по закручиванию гаек нет, это больше эмоциональные оценки. Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо. У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий», — прокомментировала ситуацию Матвиенко.

Она также напомнила, что в 21 веке тоталитарное государство не может идти по пути развития, на который настроена Российская Федерация.

По мнению Матвиенко, предложения об ужесточении законодательства, звучащие после теракта в «Крокус Сити Холл» являются, скорее, эмоциональными всплесками, и не должны тревожить российских граждан.

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На Западе Зеленскому вынесли устрашающее предупреждение
Экс-советник НАТО Жак Бо: Зеленский ведёт Украину к полному уничтожению
25 апреля 2024, 07:53

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский обрекает страну на полное уничтожение, отказываясь от переговоров. Так считает бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо.
«До тех пор, пока Зеленский не пойдет на мирное урегулирование, даже если они получат все, что осталось на Западе, это ничего не изменит. Потому что степень обученности солдат и их воля сражаться падают. И результатом этого станет полное уничтожение Украины», — заявил Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он уверен, что для Украины нет никакого чудо-оружия, которое бы могло её спасти, так как ВСУ практически полностью утратили боеспособность.

По словам Бо, армия является системой, которую нельзя «наскрести с миру по нитке». Армия – это командование, руководство, устав, логистика, которые тесно взаимодействуют, а этого на Украине нет, заключил Бо.

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Польша выразила готовность вернуть на Украину мужчин призывного возраста
Глава МО Польши Косиняк-Камыш: Варшава поможет Киеву вернуть призывников
25 апреля 2024, 06:10

Фото: istock / Panama7

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш завил, что страна готова помочь властям Украины вернуть мужчин призывного возраста на родину. Об этом пишет издание Reuters.
«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — сообщил Камыш.
Как утверждает министр, Польша поможет вернуть на родину украинцев, которые могут утратить право находиться за рубежом по истечению срока действия их паспорта, при наличии соответствующего обращения со стороны Киева.

Согласно данным Евростата, в Евросоюзе находится около 860 тысяч украинских мужчин призывного возраста.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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«Не все будут счастливы»: Зеленский об исходе конфликта России и Украины
Зеленский: исход конфликта РФ и Украины понравится не всем
25 апреля 2024, 05:12

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все будут рады результатам российско-украинского конфликта. Об этом украинский лидер заявил в интервью Fox News.
«Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», – сказал президент.
Глава Незалежной также отметил, что украинцы обязаны одержать победу.

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден утвердил законопроект о выделении военной помощи Украине, размер которого составит 61 миллиард долларов.

В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически окончены, но после отвода ВС РФ от Киева украинская сторона «выбросила» все договоренности, после чего Владимир Зеленский издал указ о запрете переговоров с РФ.

В свою очередь, Россия никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом неоднократно заявлял.

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#владимир зеленский
#джо переговоры
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«О чем-то не том думаете»: В США сделали неожиданное заявление о России
Риттер: РФ движется вперед, пока США выбирают между Трампом и Байденом
25 апреля 2024, 04:22

Фото: istock / donfiore

Экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong заявил, что Российская Федерация находится в центре мировых изменений.
Риттер подчеркнул, что Россия движется вперед, в то время как Соединенные Штаты выбирают, за кого проголосовать на президентских выборах в ноябре — за нынешнего лидера государства Джо Байдена или экс-президента Дональда Трампа.

«Если вы в данный момент не задумываетесь о России, то вы о чем-то не том думаете. Россия сейчас на переднем плане противостояния с Западом, и когда закончится вооруженный конфликт, нам придется с ней считаться», — заявил Риттер.
Разведчик также сообщил, что в этом году планирует побывать на Петербургском международном экономическом форуме и саммите БРИКС в Казани.

Ранее американский офицер высказался о спонсорах Украины, назвав их дураками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#форум
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