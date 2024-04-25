Стало известно, что суд Кипра дал согласие на экстрадицию в США россиянина

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Апелляционный суд в Никосии дал согласие на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова. Об этом сообщает ТАСС.
Мужчина по запросу американских правоохранительных органов был арестован на Кипре в августе 2023 года.
Судьи отменили решение нижестоящей инстанции. Петров отметил, что это не поддается объяснению, так как окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции. Он отметил, что его адвокаты изучат данное решение, а после решат обжаловать его или нет. Подавать апелляцию имеет смысл в том случае, если будут выявлены серьезные юридические ошибки.
Петров был арестован на Кипре 26 августа 2023 года в связи с обвинениями в незаконном экспорте в РФ произведенной в США микроэлектроники. По его словам, американцы преследуют его за то, что он «предприниматель из России».
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Судьи отменили решение нижестоящей инстанции. Петров отметил, что это не поддается объяснению, так как окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции. Он отметил, что его адвокаты изучат данное решение, а после решат обжаловать его или нет. Подавать апелляцию имеет смысл в том случае, если будут выявлены серьезные юридические ошибки.
Петров был арестован на Кипре 26 августа 2023 года в связи с обвинениями в незаконном экспорте в РФ произведенной в США микроэлектроники. По его словам, американцы преследуют его за то, что он «предприниматель из России».
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Дарья Осипова