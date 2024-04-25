Душила подушкой, топила в ванной: Суд вынес приговор убийце двухлетней дочери

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Жительницу Краснодара, утопившую двухлетнюю дочь в ванне, приговорили к десяти годам тюремного заключения. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 5 сентября 2023 года россиянка пыталась задушить ребенка подушкой, от чего девочка потеряла сознание. Затем она перенесла малышку в ванную и держала там, пока та не умрет.
Убийца объяснила свой поступок отсутствием работы и финансов, но следствие выяснило, что отец ребенка на постоянной основе присылал деньги на их содержание.
Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, женщина признана вменяемой.
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Убийца объяснила свой поступок отсутствием работы и финансов, но следствие выяснило, что отец ребенка на постоянной основе присылал деньги на их содержание.
Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, женщина признана вменяемой.
«Суд признал подсудимую виновной и с учетом всех обстоятельств совершенного преступления назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год», — сказано в сообщении.Читайте также:
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Алина Юрчак