Белоусов: АПЛ «Хабаровск» спустили на воду в Северодвинске
В Северодвинске на предприятии «Севмаш» под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялся торжественный вывод из эллинга новой атомной подводной лодки «Хабаровск». Об этом сообщили в Минобороны 1 ноября.
По словам министра, лодка, разработанная в ЦКБ «Рубин», предназначается для выполнения стратегических задач с применением современных морских вооружений, в том числе роботизированных систем, и обеспечит безопасность морских границ России в различных районах Мирового океана.
«Сегодня для нас знаковое событие», — цитируют Белоусова «Известия».
Министр также проконтролировал ход модернизации других атомных подлодок на «Звёздочке» и ознакомился с патрульным ледовым кораблём «Иван Папанин», который после ледовых испытаний уже приняли в состав Военно‑морского флота.