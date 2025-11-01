01 ноября 2025, 21:15

Белоусов: АПЛ «Хабаровск» спустили на воду в Северодвинске

Фото: istockphoto/vlastas

В Северодвинске на предприятии «Севмаш» под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялся торжественный вывод из эллинга новой атомной подводной лодки «Хабаровск». Об этом сообщили в Минобороны 1 ноября.





По словам министра, лодка, разработанная в ЦКБ «Рубин», предназначается для выполнения стратегических задач с применением современных морских вооружений, в том числе роботизированных систем, и обеспечит безопасность морских границ России в различных районах Мирового океана.





«Сегодня для нас знаковое событие», — цитируют Белоусова «Известия».