Белоусов назначил нового замминистра обороны РФ Василия Осьмакова
Заместителем министра обороны Российской Федерации назначили экс-замглавы Минпромторга Василия Осьмакова.
Об этом сообщил глава военного ведомства Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны государств СНГ. Его цитируют «Известия».
«Пользуясь случаем, хотел бы представить заместителя министра обороны Российской Федерации Василия Сергеевича Осьмакова, которого многие знают по его прошлой работе», — сказал министр.В 2016 году Осьмаков стал заместителем министра промышленности и торговли, а в 2021 году — первым заместителем этого ведомства. В 2023 году чиновник заявлял, что планируется запретить покупку иностранных БПЛА для госзаказа.