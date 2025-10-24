Белоусову показали наземный робот с FPV-дронами
МО РФ: «Южная» группа войск показала Белоусову наземный робот с FPV-дронами
Командование «Южной» группировки войск продемонстрировало министру обороны РФ Андрею Белоусову наземную робототехническую платформу для доставки дронов, созданную специалистами.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на военное ведомство, ее рассчитывали на транспортировку нескольких ударных FPV‑дронов и одного разведывательного БПЛА.
По данным министерства, машина может самостоятельно преодолевать несколько километров, ее оснастили стационарными зарядными станциями для беспилотников, что повышает автономность комплекса.
Белоусов также проинспектировал «Южную» группировку войск.
