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«Апокалипсис»: Стало известно, чем закончится явное противостояние РФ и США

Алиев назвал сценарий явной войны России и НАТО апокалипсисом
Фото: iStock/donfiore

Фото: iStock/donfiore

Горячая война России и НАТО обернется мировым апокалипсисом. В этом уверен президент Азербайджана Ильхам Алиев, об этом он заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости.
«Представить такой сценарий, что НАТО и Россия сойдутся в горячей войне, это все равно, что представить мировой апокалипсис», — заявил Алиев.

Он выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон не дойдут до горячего противостояния, так как подобный конфликт будет иметь катастрофические последствия для всех стран и особенно имеющих общие границы.



Алиев также отметил, что победителей в таком конфликте не будет.

Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США считают, что никто не может диктовать Киеву, когда начинать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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#переговоры
Стали известны цели теракта против Кириллова
Захарова: Кириллов сильно мешал Западу
18 декабря 2024, 11:07

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавний теракт, совершенный против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Она заявила, что этот акт насилия был направлен на подрыв усилий Кириллова по разоблачению манипуляций Запада в вопросах использования химического оружия. Об этом информирует РИА Новости.
«Мы хорошо понимаем, против чего был направлен этот очередной теракт. Мы осознаем его глубинные цели и причины», — отметила Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что на Западе вновь начали поднимать тему химического оружия, особенно в контексте обвинений режима в Сирии. По ее словам, Игорь Кириллов на протяжении многих лет мешал Западу заниматься подлогом и дезинформацией по этой теме. Захарова также указала на необходимость защиты правды и справедливости в условиях продолжающегося геополитического напряжения.

В Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство было заложено в самокат у подъезда жилого дома.

Очевидцы сообщают, что звук был слышен на расстоянии до двух километров. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Расследование продолжается.

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#россия
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#украина
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#захарова
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NYT: администрация Джо Байдена не успеет потратить деньги, выделенные Киеву
18 декабря 2024, 10:57

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация действующего президента США Джо Байдена не успеет использовать выделенные конгрессом на военные нужды Украины, оставшиеся 5,6 миллиарда долларов. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона.
«Администрация Байдена вряд ли потратит все оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, которые конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине», — говорится в статье.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что США и Европа должны предоставить Киеву 12-15 систем ПВО в качестве компенсации за отказ от членства в НАТО. По его словам, данное требование было озвучено в ходе саммита альянса стран Северной Европы и Прибалтики Joint Expeditionary Force.

При этом избранный президент США Дональд Трамп по-прежнему придерживается своей позиции провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для прекращения противостояния.

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#переговоры
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В бундестаге призвали начать переговоры с Россией о поставках газа в Германию
Депутат бундестага Эрнст призвал начать переговоры с РФ о поставках газа в ФРГ
18 декабря 2024, 09:35

Фото: iStock/DesignRage

Германия должна начать переговоры с РФ о возобновлении поставок газа в ФРГ по непострадавшей в результате диверсии ветке газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Клаус Эрнст в соцсети Х.
Депутат подчеркнул, что доступная энергия должна быть возвращена в Германию. По его словам, немецким властям больше не надо подстраиваться под Вашингтон, который ответственен за кризис в Германии.

Согласно информации агентства Bloomberg, экономика ФРГ опустилась ниже допандемийных показателей и уже приближается к точке невозврата.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок трубопроводного газа в Европу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА в трех областях
18 декабря 2024, 07:59

Фото: iStock/e-crow

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 4 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Два вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области и по одному БПЛА – над территориями Брянской и Курской областей.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Житель Суджи рассказал, что видел во время эвакуации из города. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности к сотрудничеству с Россией
Алиев: Баку ждет инвестиций России в восстановление Карабаха
18 декабря 2024, 07:50

Фото: iStock/Xantana

Баку ожидает российских инвестиций в восстановление Карабаха и приветствует приход российских компаний. Об этом в интервью ВГТРК и РИА Новости заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Алиев отметил, что первый инвестиционный проект, реализованный в регионе, был осуществлен Татарстаном — это сервисный центр «Камаз», открытый в Джабраильском районе. По его словам, это был первый проект иностранных инвестиций, он также оказался российским.

Помимо этого, он отметил, что делегация Татарстана в настоящее время находится в Баку. Алиев планирует провести встречу с главой республики Рустамом Миннихановым. Президент Азербайджана выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что Россия сыграла конструктивную роль в установлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в 2020 году.

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#россия
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ГД приняла законопроект, защищающий медицинских работников от уголовной ответственности
Врачей освободили от уголовной ответственности по статье 238
18 декабря 2024, 07:03

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Государственная дума Российской Федерации утвердила во втором и третьем чтениях законопроект, который направлен на защиту медицинских работников от уголовной ответственности по статье 238 Уголовного кодекса РФ. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно внесенным поправкам, данная статья, предусматривающая ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, больше не будет применяться к медицинской деятельности врачей.

Во время пленарного заседания министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул важность данного решения для системы здравоохранения. Инициатива была представлена вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой, главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и другими депутатами.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев назвал принятие законопроекта «эпохальным событием» для всей системы здравоохранения. Он отметил, что новые изменения будут иметь ключевое значение для врачей, обеспечивая им защиту от неоправданных уголовных преследований и создавая более безопасные условия для оказания медицинской помощи.

В Госдуме предложили ввести запрет на дарение алкоголя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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NASA: миссия по возврату экипажа Starliner на Землю стартует в марте 2025 года
18 декабря 2024, 06:51

Фото: iStock/Михаил Руденко

Космический корабль Crew-10 отправится на Международную космическую станцию (МКС) в марте 2025 года и заберет экипаж Starliner, который застрял на станции. О планировании полета Crew-10 на март будущего года сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«SpaceX Crew-10 с экипажем теперь отправится на МКС не ранее конца марта 2025 года», — сообщает NASA.
В подготовке к миссии участвуют астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси и российский космонавт Кирилл Песков.

По информации НАСА, экипаж Starliner (Барри Уилмор и Сунита Уильямс) вернется на Землю только после прибытия Crew-10 на МКС.

Starliner, созданный компанией Boeing по контракту с NASA, был запущен в первый пилотируемый полет с участием астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс 5 июня. Они должны были вернуться через неделю после начала испытательной миссии. Однако из-за неполадок на станции было решено отправить Starliner на Землю без экипажа, и астронавты все это время оставались на МКС.

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Генассамблея ООН приняла резолюцию России против нацизма

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#мкс
#корабль
#космонавт
#специалисты
#станции
#песков
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Генассамблея ООН приняла резолюцию России против нацизма
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
18 декабря 2024, 02:56

Фото: iStock/travelview

Российская резолюция о борьбе с героизацией нацизма была принята Генеральной ассамблеей ООН. Документ получил поддержку 119 стран.
Однако 53 государства, включая США, Германию и Украину, высказались против. Еще 10 стран воздержались от голосования, передает РИА Новости.

В резолюции содержится призыв к принятию мер в области законодательства и образования с целью предотвращения пересмотра истории и результатов Второй мировой войны.

Авторы документа осуждают пропаганду нацизма, включая попытки героизации режима через рисунки и граффити, которые наносятся на памятники жертвам Второй мировой войны с целью их осквернить.

Однако в принятую резолюцию также включена поправка, которая утверждает, что РФ стремилась оправдать военную операцию борьбой с неонацизмом. Россия от поправки дистанцировалась.

«Мы дистанцируемся от политизированного параграфа четыре оперативной части, который не имеет к резолюции никакого отношения», — пояснила зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая.

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#сша
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#поправки
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Выяснилось, что в США планируют скорое размещение ядерного оружия в Европе
Telegraph: в ближайшие пару лет США разместят ядерное оружие в Великобритании
18 декабря 2024, 01:44

Фото: iStock/G_Royal

США планируют разместить тактическое ядерное оружие на территории Великобритании в течение ближайших лет.
Согласно информации, опубликованной в газете Telegraph, в настоящее время американская сторона активно занимается строительством нового хранилища для этого оружия на военной базе Лейкенхит.

«Некоторые из тактических боеголовок, размещенных в настоящее время в США, будут передислоцированы на этот объект», — сообщает автор статьи.
Также подчеркивается, что в Европе уже находится около 100 атомных бомб B61, произведенных в США.

11 декабря сообщалось, что США также разместят ядерные бомбы B-61 на Украине для противодействия «Орешнику».

В свою очередь 17 декабря в Госдуме ответили на обсуждение применения ядерного оружия в США.

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#сша
#оружие
#ядерное оружие
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