«Апокалипсис»: Стало известно, чем закончится явное противостояние РФ и США

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Горячая война России и НАТО обернется мировым апокалипсисом. В этом уверен президент Азербайджана Ильхам Алиев, об этом он заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости.
«Представить такой сценарий, что НАТО и Россия сойдутся в горячей войне, это все равно, что представить мировой апокалипсис», — заявил Алиев.
Он выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон не дойдут до горячего противостояния, так как подобный конфликт будет иметь катастрофические последствия для всех стран и особенно имеющих общие границы.
Алиев также отметил, что победителей в таком конфликте не будет.
Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США считают, что никто не может диктовать Киеву, когда начинать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
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Элина Позднякова