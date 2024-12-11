Глава МИД Турции Фидан: украинский конфликт может привести к применению ядерного оружия

Хакан Фидан (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о рисках географического расширения украинского конфликта, что может привести к применению ядерного оружия. Об этом политик рассказал во время выступления в парламенте.
«Мы видим вероятность того, что война расширится географически и перерастет в гораздо более опасное измерение, может дойти до использования ядерного оружия», — сообщил Фидан.
Лидер турецкого МИД отметил, что в 2025 году Анкара продолжит прилагать усилия для скорейшего урегулирования конфликта путем мирных переговоров. К тому же Факан высказался и об участии Запада в конфликте, а также о нападении Украины на территорию России. По его словам, эти события вывели напряженность между странами на новый уровень.
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