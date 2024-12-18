Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности к сотрудничеству с Россией

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Баку ожидает российских инвестиций в восстановление Карабаха и приветствует приход российских компаний. Об этом в интервью ВГТРК и РИА Новости заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Алиев отметил, что первый инвестиционный проект, реализованный в регионе, был осуществлен Татарстаном — это сервисный центр «Камаз», открытый в Джабраильском районе. По его словам, это был первый проект иностранных инвестиций, он также оказался российским.
Помимо этого, он отметил, что делегация Татарстана в настоящее время находится в Баку. Алиев планирует провести встречу с главой республики Рустамом Миннихановым. Президент Азербайджана выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что Россия сыграла конструктивную роль в установлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в 2020 году.
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Помимо этого, он отметил, что делегация Татарстана в настоящее время находится в Баку. Алиев планирует провести встречу с главой республики Рустамом Миннихановым. Президент Азербайджана выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что Россия сыграла конструктивную роль в установлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в 2020 году.
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Дарья Осипова