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В 2022 году Запад посоветовал Украине не обсуждать гарантии с РФ. Об этом пишет журнал The Time, ссылаясь на нардепа Украины Давида Арахамию. Уточняется, что западные страны рекомендовали «не прибегать к эфемерным гарантиям безопасности», но сами твердо не обещали Украине поддержку. Это является одной из причин срыва мирных переговоров.
Как пишут обозреватели, переговоры в Стамбуле, которые продолжались шесть недель, согласовали общие черты соглашения. Украина должна была быть в постоянном нейтральном статусе и отказаться от членства в альянсе. Взамен она бы получила гарантии безопасности от РФ и других государств, в Москве были готовы пойти на такой шаг, но в Киеве решили отказаться от договоренностей, которых практически достигли.
Кроме того, журналисты The Time отмечают, что в ноябре 2022 года после того, как украинская сторона стала «набирать обороты» в военном отношении, союзники порекомендовали главе киевского режима Владимиру Зеленскому «возобновить мирные переговоры с позиции силы». Об этом говорил американский генерал Марк Милли, однако Зеленский на это не пошел.
Россия предпринимает попытки урегулировать миром украинский конфликт, однако в Киеве не идут на контакт.
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Кроме того, журналисты The Time отмечают, что в ноябре 2022 года после того, как украинская сторона стала «набирать обороты» в военном отношении, союзники порекомендовали главе киевского режима Владимиру Зеленскому «возобновить мирные переговоры с позиции силы». Об этом говорил американский генерал Марк Милли, однако Зеленский на это не пошел.
Россия предпринимает попытки урегулировать миром украинский конфликт, однако в Киеве не идут на контакт.
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Никита Кротов