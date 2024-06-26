Арахамия рассказал, какой совет западных союзников сорвал переговоры в 2022 году

В 2022 году Запад посоветовал Украине не обсуждать гарантии с РФ. Об этом пишет журнал The Time, ссылаясь на нардепа Украины Давида Арахамию. Уточняется, что западные страны рекомендовали «не прибегать к эфемерным гарантиям безопасности», но сами твердо не обещали Украине поддержку. Это является одной из причин срыва мирных переговоров.