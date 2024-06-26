«Не актуально»: почему авианосцам РФ не нужно ударное оружие на борту

Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин
Ударное оружие не нужно перспективным авианосцам ВМФ России. Необходимо забыть наследие специалистов советских времен, поскольку сейчас актуальны лишь самолеты.
Об этом в кулуарах Международного военно-морского салона «Флот — 2024» заявил РИА Новости экс-замначальника главного штаба ВМФ России отставной вице-адмирал Владимир Пепеляев. Выйдя в отставку, он отвечал за проект по разработке перспективного авианосца в Крыловском НИИ.
Также он подчеркнул, что необходимо размещать на борт таких кораблей зенитный ракетно-пушечный комплекс типа «Панцирь». По словам Пепеляева, беспилотники и зенитные комплексы являются составляющими для авиакомплексов, а авианосцы выполняют функцию плавучего аэродрома.
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«Сегодня ударное ракетное оружие для такого корабля как авианосец не актуально. Он должен решать авиационные задачи, экипаж должен быть замкнут на авиационную составляющую. Вместо ударного оружия мы должны нарастить авиационное крыло — это будет и нападение, и оборона», — сказал Пепеляев.
Также он подчеркнул, что необходимо размещать на борт таких кораблей зенитный ракетно-пушечный комплекс типа «Панцирь». По словам Пепеляева, беспилотники и зенитные комплексы являются составляющими для авиакомплексов, а авианосцы выполняют функцию плавучего аэродрома.
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Никита Кротов