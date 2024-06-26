Командир «Ахмата» Алаудинов озвучил сроки окончания СВО

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Специальная военная операция завершится победой РФ к концу 2024 года, заявил Герой России, генерал-майор Апти Алаудинов в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым».
Российские войска уверенно действуют на всех участках боевого соприкосновения, что говорит о скором разрешении конфликта, сообщил он. Генерал также прокомментировал увеличение поставок вооружений для Украины со стороны США и НАТО.
Ранее Алаудинов заявлял, что завершение СВО будет сопровождаться экономическим кризисом в США и беспорядками на Украине. По его мнению, в Киеве возможен еще один Майдан.
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«Думаю, к осени мы будем слышать совсем другую риторику, и со всех сторон», — сказал он.
Ранее Алаудинов заявлял, что завершение СВО будет сопровождаться экономическим кризисом в США и беспорядками на Украине. По его мнению, в Киеве возможен еще один Майдан.
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Олег Дикий