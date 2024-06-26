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Командир «Ахмата» Алаудинов озвучил сроки окончания СВО

Командир «Ахмата» Алаудинов: СВО завершится уже к концу года
26 июня 2024, 11:53
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Специальная военная операция завершится победой РФ к концу 2024 года, заявил Герой России, генерал-майор Апти Алаудинов в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым».
Российские войска уверенно действуют на всех участках боевого соприкосновения, что говорит о скором разрешении конфликта, сообщил он. Генерал также прокомментировал увеличение поставок вооружений для Украины со стороны США и НАТО.

«Думаю, к осени мы будем слышать совсем другую риторику, и со всех сторон», — сказал он.



Ранее Алаудинов заявлял, что завершение СВО будет сопровождаться экономическим кризисом в США и беспорядками на Украине. По его мнению, в Киеве возможен еще один Майдан.

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В ночь на 26 июня промышленный сектор в Одесской области подвергся ударам
26 июня 2024, 11:26

Фото: istockphoto/aapsky

Российские войска в ночь на 26 июня нанесли серию ракетных ударов по объектам промышленного сектора Одесской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.
В своём телеграм-канале он написал, что повреждения в результате попадания баллистической ракеты получило одно из административных зданий. О каком именно объекте промышленной инфраструктуры идёт речь, чиновник не уточнил.

Минувшей ночью также сообщалось о взрывах в Белгород-Днестровском районе Одесской области и Николаеве. Воздушная тревога в ночь на 26 июня была объявлена в Николаевской, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. Накануне, 25 июня, в министерстве энергетики Украины заявили, что Харьковская, Сумская, Черниговская и Одесская области частично остались без электричества в результате боевых действий.

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Фронт сыпется: На Украине заговорили о приближающейся катастрофе для ВСУ
Полковник Свитан: ВС Украины проваливаются на всех участках фронта
26 июня 2024, 10:23

Фото: iStock/Diy13

Полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан заявил, что военные ВСУ терпят крах практически на всех направлениях на передовой. Об этом пишет URA.Ru.
По его словам, достаточного количества вооружений у украинской армии нет, как и обещанных F-16.

«Восточный фронт сейчас сыпется, отходит, мы же это видим, что мы проваливаемся практически по всей ширине фронта из-за недостаточного количества боеприпасов», — рассказал он.
По словам полковника, в ближайшие две недели военные ВС РФ начнут продавливать украинские силы по всей линии восточного фронта. Ситуация для ВСУ будет становиться еще хуже.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что штурмовики самолетов Су-25 ВКС РФ нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр». Он был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром вылета.

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ВСУ готовят прорыв под Харьковом, ВС РФ заходят в Красногоровку: последние новости СВО
26 июня 2024, 10:21

Фото: iStock/dr_evil

Украинские войска предприняли серию атак и готовятся к прорыву российской обороны на Харьковском направлении. О том, где продвинулись ВС РФ и где были отражены штурмы ВСУ расскажет редакция «Радио 1».

Авдеевское направление


Российской армии удалось расширить зону контроля в районе Сокола, выбив противника с нескольких позиций в лесополосах севернее села, сообщает «Рыбарь». Также есть информация о расширении наступательного плацдарма для ВС РФ на северном фланге у Новоалександровки.

На юге вблизи Карловки ВС России штурмуют лесопосадки. Также бои продолжаются на окраинах населенного пункта и по обе стороны водохранилища.


Донецкое направление


Ожесточенные бои развернулись в Красногоровке, где ВС РФ метр за метром продвигаются к черте города. С северо-востока российские войска продвигаются вдоль реки Лозовая. Штурмовики ВС РФ наступают вглубь укреплений ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Солдат ВСУ осознал, что воюет с братьями и сдался в плен
Солдат ВСУ осознал, что воюет с братьями и сдался в плен


Времьевское направление


ВСУ совершили несколько контратак в районе Старомайорского. Российская армия сдержала оборону и уничтожила несколько единиц техники противника.


Запорожское направление


Стороны противостояния обмениваются взаимными артобстрелами. В районе Работино и северо-западнее Вербового преимущественно позиционные бои.

Часовоярское направление


Российские войска продолжают штурмовать восточный пригорода Часова Яра, выдавливая противника с его западных окраин.


Харьковское направление


На этом участке фронта ВСУ активно пытаются выбить ВС РФ с занимаемых позиций и стягивают дополнительные силы. В районе Глубокого и Волчанска украинская армия совершила серию контратак. На этом же направлении Киев готовит ударные подразделения в надежде выйти к линии границы.

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Российский снайпер сбил ударный FPV-дрон из винтовки ВСС «Винторез»
26 июня 2024, 09:18

Фото: istockphoto/zabelin

Снайпер из арктического соединения группировки войск «Днепр» сбил ударный FPV-дрон Вооруженных сил Украины, направлявшийся в сторону российских сил на Херсонском направлении. Он использовал снайперскую винтовку ВСС «Винторез».
Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотник был уничтожен точным выстрелом в воздухе и не успел нанести никакого вреда российским бойцам, технике и укреплениям. Снайперская пара, закончив стрельбу, вернулась на позиции.

В силу особенностей рельефа и сложившейся обстановки на побережье Днепра одной из важнейших задач снайперов стало противодействие украинским FPV-дронам. Как правило, арктические снайперы работают ночью, используя специальные анти-тепловизионные плащи, которые делают их невидимыми для тепловизоров.

Стрелки арктической бригады адаптировались к климатическим условиям южного региона. В более тёплом климате меняются баллистические характеристики, скорость полёта пули и другие факторы, которые снайпер обязательно должен учитывать.

ВСС — винтовка снайперская специальная — бесшумная снайперская винтовка, разработанная для подразделений специального назначения. Название «Винторез» осталось в обиходе после его использования в конструкторской документации.

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#скорость
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Раненая жительница Севастополя рассказала, как спасла детей из-под обстрела
Жительница Севастополя Владлена рассказала о спасении детей из-под обстрела ВСУ
26 июня 2024, 09:17

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Жительница Севастополя Владлена, которая получила ранение во время обстрела боевиками ВСУ пляжа, поделилась, как вывезла с него детей. Об этом пишет РИА Новости.
Первое, что услышали, это взрыв над головой, рассказала она. На пляже женщина находилась со своим крестником Ваней. Он услышал взрывы и побежал под навес. По ее словам, начали падать суббоеприпасы.

«Я стояла и не могла себе позволить лечь. Потому что заводили детей. И последний «шарик» упал не далеко от бара где мы прятались. У меня заложило уши, а в ноге осколок. Потом это (взрывы) закончилось. Рядом со мной были еще дети. Их мать или ранило, или убило», — поделилась она.

Женщина рассказала, что помогали отдыхающим спасатели, а также бармен и официант кафе на пляже.

«Дети говорят – возьмите нас с собой. Мы без родителей. Я им говорю, у меня машина забита – пошли на руки на колени. Куда-нибудь сядем. И мы уехали оттуда», — сказала женщина.

23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.

Появились кадры из кафе в Севастополе во время ракетного обстрела. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#удар
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Минобороны: штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности «Центра»
26 июня 2024, 08:29

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Штурмовики самолетов Су-25 ВКС РФ нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщило МО РФ.
«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр», — указано в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром вылета.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Смоленской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Пост радиационного контроля ЗАЭС уничтожен в результате удара ВСУ
26 июня 2024, 08:27

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Пост радиационного контроля Запорожской атомной электростанции, расположенный в Великой Знаменке, полностью уничтожен. Это произошло в результате артиллерийского обстрела Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщили в официальном телеграм-канале станции. Уточняется, что специалистами ЗАЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановки в районе станции. Контроль окружающей среды ведётся в непрерывном режиме, радиационный фон не превышает допустимых значений.

Ранее сообщалось, что энергоблок и несколько подразделений ЗАЭС были обесточены в результате атаки ВСУ. Украинские войска регулярно обстреливают станцию и атакуют её при помощи беспилотников, нарушая функционирование инфраструктурных объектов ЗАЭС.

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#заэс
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В Москве приземлился Ил-76 с освобождёнными из украинского плена бойцами
26 июня 2024, 08:26

Фото: istockphoto/AVZimovskoy

Самолёт Ил-76 с российскими военнослужащими приземлился в Москве. Их освободили в рамках обмена военнопленными с Украиной.
Об этом утром 26 июня сообщили в министерстве обороны РФ. Каждая сторона освободила из плена по 90 военнослужащих. Обмен произошёл при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Российских военных доставили в Москву для лечения и реабилитации. Им также будет оказана необходимая психологическая помощь.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры возвращения российских военнопленных на Родину. На видеозаписи бойцы благодарят Москву за вызволение и радуются возвращению в Россию. Они рассказывают, как сильно ожидали того дня, когда можно будет вернуться домой. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что с начала спецоперации Россия и Украина провели более 40 обменов военнопленными.

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#плен
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Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Смоленской областью
26 июня 2024, 07:46

Фото: iStock/e-crow

Российская система противовоздушной обороны сбила над Смоленской областью два украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории РФ. Над территорией Смоленской области уничтожены 2 беспилотника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила над Ростовской областью воздушный шар. Воздушный объект был ликвидирован около 14:45 мск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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