Послы НАТО утвердили нового генсека альянса

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НАТО официально утвердила будущего генерального секретаря альянса Марка Рютте. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.
«НАТО официально назначит в среду в качестве своего генсека премьер-министра Нидерландов Марка Рютте», — пишет агентство.
Его должность была утверждена единогласным решением послов 32 стран-участниц. Полномочия нынешнего генсека Йенса Столтенберга истекли 1 октября 2022 года, однако саммит альянса дважды продлевал его мандат.
Уходящий с поста главы Нидерландов Рютте сообщил о намерении взять отпуск на три месяца перед дальнейшей работой по руководству альянсом.
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Олег Дикий