Ардзинба: Оппозиция Абхазии не нуждается в солидарности президента Грузии

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Абхазская оппозиция не нуждается в солидарности президента Грузии Саломе Зурабишвили. Так в форме обращения ответил один из оппозиционных лидеров Ардгур Ардзинба на заявление Зурабишвили о солидарности с оппозицией Абхазии.
Он подчеркнул, что абхазская оппозиция ведёт свою внутриполитическую борьбу исключительно в интересах многонационального народа Абхазии. А вот чьи интересы выражает президент Грузии, оппозиционерам неизвестно. Честно говоря, их это не особо интересует, добавил Ардзинба.
Он также напомнил Саломе Зурабишвили, что Республика Абхазия — это свободная страна, которая самостоятельно определяет свою судьбу, направления развития и национальные интересы. А народ Абхазии абсолютно един в главном: в основных положениях Конституции, утверждающих суверенитет страны.
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