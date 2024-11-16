Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента

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Президент Абхазии Аслан Бжания сбежал. Об этом заявил один из лидеров оппозиции, герой Абхазии Леван Микаа, сообщает Telegram-канал «D News Абхазия».
По его словам, местонахождение главы государства неизвестно.
В результате, Микаа добавил, переговоры между правительством и оппозицией закончились, и если президент до утра не выйдет на связь, то вопрос его отставки будет рассматривать парламент.
Ранее пресс-служба президента Абхазии подтвердила, что Бжания покинул столицу. После того, как ему был предъявлен ультиматум с требованием его отставки, политик переехал в свою родную деревню Тамыш. Кроме того, администрация Бжании опровергла слухи о том, что президент находится на российской военной базе.
12 ноября в Сухуми, Абхазия, началась широкомасштабная акция протеста из-за задержания противников ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
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«Мы не можем найти тех людей, которые могут нам сказать, куда, в какую сторону [направился Бжания]», – заявил он.
В результате, Микаа добавил, переговоры между правительством и оппозицией закончились, и если президент до утра не выйдет на связь, то вопрос его отставки будет рассматривать парламент.
Ранее пресс-служба президента Абхазии подтвердила, что Бжания покинул столицу. После того, как ему был предъявлен ультиматум с требованием его отставки, политик переехал в свою родную деревню Тамыш. Кроме того, администрация Бжании опровергла слухи о том, что президент находится на российской военной базе.
12 ноября в Сухуми, Абхазия, началась широкомасштабная акция протеста из-за задержания противников ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
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Александр Климов