Бжания обсудил ситуациб в Абхазии с силовиками

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Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с главами правоохранительных органов, на которой обсудил вопрос обеспечения безопасности республики в сложившейся ситуации. Об этом говорится в сообщении секретаря Совета безопасности Абхазии Рауля Лолуа, передает ТАСС.
«Президент не проводил заседание Совета безопасности республики, но при этом проводилось совещание с силовыми структурами, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации», – ЗАЯВИЛ он.
До этого один из лидеров оппозиции, герой Абхазии Леван Микаа, сообщил, что Бжания вылетел из страны.
12 ноября в Сухуми, Абхазия, началась широкомасштабная акция протеста из-за задержания противников ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
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Александр Климов