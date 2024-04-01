Зеленского обвинили в узурпации власти на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский фактически узурпировал власть в стране, отменив выборы главы государства, заявил в беседе с «Известиями» бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«Фактически с сегодняшнего дня можно говорить о том, что Зеленский узурпировал власть. Да, его полномочия заканчиваются 21 мая — это день инаугурации его на пост президента, — но я думаю, что внутри Украины сейчас активизируется политический процесс на фоне поражения, условно говоря, на линии фронта, чем ярче эти поражения будут, тем сильнее будет противодействие режиму Зеленского внутри самой Украины», — считает Килинкаров.
Он отметил, что попытка узурпировать власть через введение военного положения в истории Украины уже числится за экс-президентом Петром Порошенко, и «ни к чему хорошему это не привело». Бывший депутат спрогнозировал волнения в стране в скором времени в связи с решениями Зеленского.
Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. Режим военного положения действует на Украине с февраля 2022 года.
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