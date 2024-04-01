Зеленского обвинили в сокрытии реальных причин отставки Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский заставил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного молчать об истинных причинах своего увольнения. Такое мнение выразил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».
Напомним, что Залужный был отправлен Зеленским в отставку в начале февраля текущего года. Место главком украинскими сухопутными войсками.
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Анастасия Чинкова