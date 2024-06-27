Арестовали организатора госпереворота в Боливии

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Организатор госпереворота в Боливии генерал Хуан Хосе Сунига арестован. Как сообщает телеканал Bolivia TV, он уже находится в полицейском участке.
Ранее сообщалось, что боливийские военные собрались на площади рядом с правительственными зданиями и парламентом в столице Ла-Пасе. Президент страны Луис Арсе в своем обращении к нации обвинил собравшихся в столице военных в госперевороте.
Позже военные начали покидать площадь перед Домом правительства в столице Боливии Ла-Пасе. Президент Боливии Луис Арсе привел к присяге новое руководство вооруженных сил государства.
Назначенный новым командующим национальной армией генерал Хосе Вильсон Санчес Веласкес сказал, что военнослужащие будут соблюдать законы Боливии. Как утверждает Веласкес, события, которые происходят на улицах столицы Ла-Паса, абсолютно неприемлемы.
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Позже военные начали покидать площадь перед Домом правительства в столице Боливии Ла-Пасе. Президент Боливии Луис Арсе привел к присяге новое руководство вооруженных сил государства.
Назначенный новым командующим национальной армией генерал Хосе Вильсон Санчес Веласкес сказал, что военнослужащие будут соблюдать законы Боливии. Как утверждает Веласкес, события, которые происходят на улицах столицы Ла-Паса, абсолютно неприемлемы.
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Никита Иванов