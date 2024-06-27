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В Боливии назначили новое военное руководство страны

Президент Боливии Арсе назначил военное руководство из-за попытки госпереворота
27 июня 2024, 02:12
Фото: istock / Josué CORTÉZ

Фото: istock / Josué CORTÉZ

Президент Боливии Луис Арсе на фоне попытки госпереворота привел к присяге новое руководство вооруженных сил государства. Об этом информирует гостелеканал Bolivia TV.
Назначенный новым командующим национальной армией генерал Хосе Вильсон Санчес Веласкес сказал, что военнослужащие будут соблюдать законы Боливии. Как утверждает Веласкес, события, которые происходят на улицах столицы Ла-Паса, абсолютно неприемлемы. Военный призвал личный состав немедленно вернуться в расположение своих частей.

По имеющимся данным, Арсе полностью сменил все командование вооруженных сил.



Ранее МИД Боливии призвал международное сообщество и боливийский народ уважать демократические ценности и поддерживать правительство конституционного и законно избранного президента Луиса Арсе.

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#президент
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#законы
#боливия
Военные прекратили устраивать мятеж в столице Боливии
Боливийские военные покидают площадь перед Домом правительства в Боливии
27 июня 2024, 01:55

Фото:istocks/Aoraee

Военные начали покидать площадь перед Домом правительства в столице Боливии Ла-Пасе. Об этом сообщает газета Deber.
Площадь Мурильо покидают не только только солдаты, но и бронетехника. Также оттуда ушел организатор мятежа, бывший главнокомандующий армией Боливии генерал Хуан Хосе Суньига.

Ранее сообщалось, что боливийские военные собрались на площади рядом с правительственными зданиями и парламентом в столице Ла-Пасе. Президент страны Луис Арсе в своем обращении к нации обвинил собравшихся в столице военных в госперевороте.

МИД Боливии призвал международное сообщество и население страны к уважению демократических ценностей и поддержке законно избранного президента. В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает попытку госпереворота в Боливии.

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#политика
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#мир
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МИД Боливии попросил помощи у международного сообщества на фоне госпереворота
27 июня 2024, 01:00

Фото: istock / diegograndi

Боливия выступила с призывами к международному сообществу на фоне сообщений о попытке государственного переворота в государстве. Об этом сообщил в МИД страны.
«Правительство Боливии заявляет перед международным сообществом о нерегулярной мобилизации отдельных подразделений боливийской армии, которые атаковали демократию, мир и безопасность в стране», — сказано в сообщении.
МИД страны призвал международное сообщество и боливийский народ уважать демократические ценности и поддерживать правительство конституционного и законно избранного президента Луиса Арсе.

Возглавляющий действия военнослужащих экс-командующий национальной армией генерал Хуан Хосе Суньига переговорил с главой государства, после чего ушел их здания правительства. Затем чиновники правительства во главе с главой МВД Боливии Карлосом Эдуардо дель Кастильо забаррикадировали вход в здание.

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#мид
#страны
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Экс-ведущую «Вестей» Курбангалееву* заочно арестовали
Экс-ведущую «Вестей» Курбангалееву* заочно арестовали за оправдание терроризма
27 июня 2024, 00:53

Фото: istocks/Michał Chodyra

Замоскворецкий суд Москвы заочно экс-журналисту Фариду Курбангалееву* Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Она арестована на срок два месяца с момента ее задержания или экстрадиции в РФ», – сообщили в пресс-службе.
Курбангалееву* обвиняют в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российской армии.

Ранее МВД России объявило экс-журналистку в розыск. Карточка с ее фотографией появилась в базе МВД.

В настоящее время Курбангалеева* проживает за пределами РФ, в Праге. Также она ведет свой канал на YouTube.

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* Внесена в перечень экстремистов по делу об оправдании терроризма
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Военные в Боливии устроили госпереворот
Президент Боливии Арсе обвинил военных в госперевороте
27 июня 2024, 00:05

Фото:istocks/Oleksii Liskonih

Боливийские военные собрались на площади рядом с правительственными зданиями и парламентом в столице Ла-Пасе. На территорию президентского дворца Кемадо въехал танк, сообщают боливийские СМИ.
Президент страны Луис Арсе в своем обращении к нации обвинил собравшихся в столице военных в госперевороте. В то же время он встретился с организатором переворота генералом Хуаном Хосе Сунигой. После этого военные покинули здание правительства.

«Правительство Боливии заявляет перед международным сообществом о нерегулярной мобилизации отдельных подразделений боливийской армии, которые атаковали демократию, мир и безопасность в стране», – отмечается в сообщении МИД.
МИД Боливии призвал международное сообщество и население страны к уважению демократических ценностей и поддержке законно избранного президента. В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает попытку госпереворота в Боливии.

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#политика
#страны
#мир
#военные
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«Заявил четко»: какой позиции по Украине придерживается Венгрия на самом деле
Орбан: Венгрия в конфликте выступает за мир, а не за Украину или РФ
26 июня 2024, 22:50

Фото: РИА Новости/Стрингер

Венгрия не поддерживает ни Украину, ни РФ, она просто за урегулирование конфликта миром. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном.
«Я четко заявил президенту, что Венгрия работает не на Украину и не на Россию, а на мир. Венгрия не против той или иной страны, Венгрия против войны», — приводит слова политика агентство MTI.

Орбан добавил, что Макрон поддержал венгерский план на следующие полгода председательства в Евросоюзе (ЕС), главная цель которого, по словам премьер-министра, укрепить конкурентоспособность ЕС.

Ранее план поддержали канцлер Германии Олаф Шольц и итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

До этого Орбан назвал способ закончить украинский конфликт.

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#мир
#россия
#украина
#венгрия
#виктор орбан
#новости
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Huanqiu Shibao: в Китае перехватили детектор подлодок США в Южно-Китайском море
26 июня 2024, 21:26

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Детектор подводных лодок, сброшенный военным самолетом США, нашли и ликвидировали в Южно-Китайском море китайские военные.
Об этом сообщает Huanqiu Shibao. Уточняется, что Китай недавно обнаружил сброс с американского воздушного судна контейнеров над акваторией КНР. Позже специалисты китайских ВМС выловили их, выяснив, что это детектор подводных лодок.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган заявлял, что военнослужащие Нидерландов, прикрывшись миссией ООН, спровоцировали в Восточно-Китайском море небезопасную ситуацию.

По словам Сяогана, в начале июня палубный вертолет фрегата «Тромп» Нидерландов совершил провокацию, а также нарушения к востоку от Шанхая в воздушном пространстве. В ответ войска вытеснили вертолет из района.

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#мир
#китай
#сша
#новости
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Небензя: на Киеве лежит ответственность за гибель 192 детей в РФ с начала СВО
26 июня 2024, 21:07

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Киевский режим несет ответственность за гибель 192 детей на территории РФ с февраля 2022 года по апрель текущего года. Об этом в рамках заседания Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя.
«ВСУ ответственны за гибель 192 детей и нанесение увечий 554 детям на территории Российской Федерации только за период с февраля 2022-го по апрель 2024 года», — сказал он, добавив, что подконтрольные Киеву формирования специально наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Также, по словам постпреда, киевская власть ответственна за гибель 129 несовершеннолетних и увечья 503 детей Донбасса в период с 2014 по 2022 год.

Ранее пророссийский подпольщик Лебедев сообщал об ударе в Харькове, который пришелся на район городского авиазавода.

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#россия
#украина
#война
#спецоперация
#василий небензя
#оон
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В Госдуме заявили о наличии у России возможности ответить на действия США
26 июня 2024, 19:45

Фото: istockphoto/vadimrysev

У России есть целый арсенал возможных шагов, в том числе военно-технического характера, для ответа на действия США при атаке на Севастополь с использованием западного оружия. Об этом заявил депутат Государственной думы Дмитрий Новиков.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он отметил, что российские власти, ответственные лица, в том числе в министерстве обороны, постоянно ведут поиск ответов на действия противника. И они находят эти ответы, а то, какими они будут и когда последуют, будет зависеть уже от действий оппонентов России, подчеркнул парламентарий.

Новиков также предупредил, что варианты ответа России, в том числе военно-технического характера, на агрессивные действия против её населения и территорий не будут бесконечно находиться в резерве. Депутат напомнил, что об этом не раз заявляли представители властей.

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#депутат
#госдеп
#россия
#севастополь
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Bloomberg: страны НАТО не хотят поддерживать Киев из-за неуверенности в ВСУ
26 июня 2024, 18:46

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Некоторые страны-участницы блока НАТО отказываются долгосрочно помогать киевскому режиму, поскольку ситуация на поле боя непредсказуема. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственный источник.
По информации журналистов, все члены альянса готовы предоставить Украине в этом году около 40 миллиардов евро. Однако есть и такие государства, которые настроены критически, потому что не уверены в успехах боевиков ВСУ в перспективе.

Кроме того, европейским лидерам мешают «политические и юридические препятствия», чтобы подписать долгосрочные обязательства, сказано в материале.

Если учесть все это, альянсу придется ежегодно обсуждать и согласовывать вопросы поддержки Киева, считают обозреватели.

Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в блоке отклонили инициативу о ежегодном выделении Украине 40 миллиардов долларов на оружие. В марте отклонили соответствующее предложение на 100 миллиардов долларов.

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#мир
#украина
#нато
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