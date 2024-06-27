В Боливии назначили новое военное руководство страны

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Президент Боливии Луис Арсе на фоне попытки госпереворота привел к присяге новое руководство вооруженных сил государства. Об этом информирует гостелеканал Bolivia TV.
Назначенный новым командующим национальной армией генерал Хосе Вильсон Санчес Веласкес сказал, что военнослужащие будут соблюдать законы Боливии. Как утверждает Веласкес, события, которые происходят на улицах столицы Ла-Паса, абсолютно неприемлемы. Военный призвал личный состав немедленно вернуться в расположение своих частей.
По имеющимся данным, Арсе полностью сменил все командование вооруженных сил.
Ранее МИД Боливии призвал международное сообщество и боливийский народ уважать демократические ценности и поддерживать правительство конституционного и законно избранного президента Луиса Арсе.
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По имеющимся данным, Арсе полностью сменил все командование вооруженных сил.
Ранее МИД Боливии призвал международное сообщество и боливийский народ уважать демократические ценности и поддерживать правительство конституционного и законно избранного президента Луиса Арсе.
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Алина Юрчак