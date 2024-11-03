Евросоюз готовится к отказу США от военной поддержки Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Запад следует выводить на чистую воду с его отношением к Украине, которой он позволяет грубо нарушать Устав ООН. Об этом он заявил во время интервью для международной сети TV BRICS. По его словам, западные страны всегда вспоминают из Устава лишь принцип территориальной целостности, предпочитая игнорировать все остальные положения.