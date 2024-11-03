Евросоюз готовится к отказу США от военной поддержки Украины

Фото: iStock/Photoboyko
Евросоюз готовится к отказу Белого дома от военной поддержки Киева при победе Трампа на президентских выборах. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников. Для этого Европа, как отмечается, постаралась продвинуть новые пакеты помощи для Украины до начала выборов.
«Самые близкие союзники Вашингтона в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений на случай, если бывший президент Дональд Трамп одержит победу на выборах во вторник <...> Чтобы застраховаться от возможной переориентации Белого дома в вопросе Украины, европейские чиновники постарались продвинуть пакеты помощи до ноябрьских выборов. Новое командование НАТО также взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву», — сказано в материале.По словам одного из собеседников газеты, Европа должна взять собственную безопасность в свои руки, так как Байден — вероятно, «последний трансатлантический президент в традиционном смысле этого слова».
При этом европейские чиновники признают, что отказ США от поддержки Европы в области обороны станет для региона «сокрушительным ударом».
Ранее сообщалось, что США готовятся к зарубежному вмешательству для дестабилизации страны в переходный период после президентских выборов, но перед инаугурацией нового президента 20 января 2025 года. Среди угроз для страны называют Россию, Китай, Иран и КНДР.
Читайте также:
Раскрыто, чего боятся США в период между выборами и инаугурацией
Рекордное число богатых граждан хотят покинуть США, боясь погромов после выборов
«Буду великим президентом»: кто станет главой США в 2024, чем обернется победа Трампа или Харрис для России
Данил Пономарев