Владимир Зеленский
Владимир Зеленский выглядит напряженным и изможденным из-за неудач ВСУ на фронте и беспокойства от грядущих выборов в США. Об этом несколько американских чиновников заявили газете The New York Times (NYT). По их словам, они обратили внимание на его состояние во время встречи в Киеве на прошлой неделе.
«После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские чиновники заявили, что украинский лидер выглядел изможденным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также выборами в США», — пишет издание.По информации газеты, выборы президента США и их неизвестны результат также вызывают тревогу и беспокойство и у простых украинцев. Помимо этого, отмечается в статье, у них падает моральный дух из-за непрестанного продвижения ВС РФ и страха, что военная поддержка Запада сойдет на нет.
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