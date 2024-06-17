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Арестованный в Приморье американец обвинил девушку в провокации

Арестованный американец заявил о возврате денег девушки на следующий день
17 июня 2024, 05:37
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Американский солдат Гордон Блэк во время суда во Владивостоке заявил, что взял деньги у своей девушки после ссоры, которую она спровоцировала, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда.


Мужчина подчеркнул, что вернул деньги на следующий день. Он также отметил, что в день инцидента девушка разозлилась, поссорилась с ним на бытовой почве, оскорбила его и начала ругаться.

Блэк был задержан во Владивостоке по обвинению в избиении женщины и краже у нее денег. Американцу было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, согласно которой причинение ущерба путем кражи составляет от 5 000 до 250 тысяч рублей. Суд постановил оставить американца под стражей до 2 июля.

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#деньги
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#владивосток
В Таиланде заявили о готовности вступить в БРИКС
Партия «Пыа Тай»: Таиланд готов вступить в БРИКС
17 июня 2024, 06:06

Фото: iStock/Three_k

Таиланд готов в ближайшее время вступить в БРИКС и развивать отношения со странами-участницами. Такое заявление сделала глава международного комитета политической партии «Пыа Тай» («Для тайцев») Налини Тависин, слова которой приводит информационное агентство ТАСС.
«Мы готовы продолжать работать со странами БРИКС и вступать в партнерские отношения со всеми теми странами, которые поддерживают многосторонний подход и верят в неделимый мир и безопасность», – сказала Тависин.

Она напомнила, что «Пыа Тай» является главной политической партией Таиланда. Политик также подчеркнула готовность «присоединиться к БРИКС в ближайшем будущем».

Ранее министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг передала министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с просьбой об официальном членстве в БРИКС. В дипломатических представительствах азиатских стран подчеркнули, что «каждое государство-участник приветствовало» решение Бангкока присоединиться к БРИКС.

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#брикс
#таиланд
#сергей лавров
#мид рф
#премьер-министр
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В Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа во время ВОВ
В Госдуму внесут законопроект о геноциде советского союза
17 июня 2024, 05:14

Фото: iStock/Oleg Elkov

Национальный центр исторической памяти, подчиняющийся непосредственно президенту России, и группа депутатов разработали законопроект о массовых убийствах советских граждан во время Великой Отечественной войны (ВОВ), который в ближайшее время будет внесен в Госдуму, передает газета «Ведомости».
Согласно тексту законопроекта, геноцидом предлагается признать уничтожение людей, насильственное переселение детей, «причинение тяжкого вреда их здоровью, насильственное воспрепятствовавшие деторождению» и другие действия, направленные на лишение советских людей жизни. Предлагаемые поправки также оговаривают порядок захоронения жертв и правила погребения.

Подчеркивается, что могилы и мемориалы жертв геноцида должны охраняться государством.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассмотрел возможность принятия резолюции ООН о геноциде советского народа в годы Второй мировой войны. Он выразил уверенность, что Германия не даст на это разрешение.

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#депутаты
#история
#ссср
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#германия
#сербия
#законопроект
#госдума
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Шор заявил отказе предоставлять место для посадка самолета с оппозиционерами
Шор обвинил Санду и Речана в запрете на посадку самолета с оппозиционерами
17 июня 2024, 04:48

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор на своем Telegram-канале заявил, что отказ пассажирскому самолету приземлиться в Кишиневе 14 июня связан с президентом страны Майей Санду и премьер-министром Дорином Речаном.
По словам Шора, аэропорт Кишинева не принял самолет авиакампании FlyOne, летевший из Еревана, по прямому указанию Санду и Речана.

«Неважно, какую партию они представляют. Все они – граждане Молдовы», – подчеркнул Шор.

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#молдавия
#самолет
#партия
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В Белом доме объяснили «застывание» Байдена на месте
в Белом доме объяснили «застывание» на месте как приветствие Байденом зрителей
17 июня 2024, 04:29

Фото: сайт Белого дома

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс рассказал о странном поведении президента США Джо Байдена на сцене в социальной сети X.
По его словам, американский лидер не застыл на сцене в Лос-Анджелесе, а поприветствовал публику на сборе средств для предвыборной кампании.

Республиканцы и их сторонники отметили странное поведение главы Белым домом, но в то же время признали, «что не могут противостоять лидеру, который обеспечивает самый высокий экономический рост в мире и довел уровень преступности с применением насилия до 50-летнего минимума», добавил Бейтс.

Ранее бывший президент Барак Обама был вынужден увести Байдена со сцены на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе из-за его странного поведения.

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#джозеф байден
#белый дом
#сша
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В МАГАТЭ призвали к возобновлению сотрудничества с КНДР
Гросси призвал сотрудничать с КНДР
17 июня 2024, 04:20

Фото: сайт Кремля

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что сотрудничество с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) должно быть возобновлено. Об этом Гросси заявил в интервью «Известиям».
Гросси подчеркнул, что КНДР имеет амбициозную ядерную программу.

«Переписать историю невозможно. Получилось как получилось. Но я надеюсь, что мы сможем возобновить связи с КНДР, например в области ядерной безопасности», – подчеркнул глава МАГАТЭ.

Он также отметил, что международное сообщество не смогло сдержать КНДР в вопросе ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Белый дом обеспокоен тем, что КНДР может предпринять провокационные военные действия до выборов в США. Среди возможностей эскалации собеседники NBC допускают возможность проведения Пхеньяном ядерного испытания.

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#магатэ
#кндр
#сша
#выборы
#ядерное оружие
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Стало известно число поступивших на службу в ВСУ осужденных
WP: на службу в ВСУ поступили более 2,7 тыс. осужденных
17 июня 2024, 03:56

Фото: iStock/Sinenkiy

Более 2 ,7 тыс. заключенных вступили в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую цифру опубликовало издание The Washington Post (WP).
Отмечается, что бывшие заключенные используются для формирования штурмовых бригад под командованием регулярных военных. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюшки, в первую группу будет мобилизовано 4 тыс. осужденных.

Журнал пообщался с несколькими осужденными солдатами. Один из них, Эдуард, был приговорен к семи годам и семи месяцам лишения свободы за вооруженное нападение. Он объяснил, что пошел на фронт, потому что хотел проявить в нем «человечность».

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий некоторым категориям заключенным мобилизоваться в ряды ВСУ. По оценкам, это решение позволит Киеву набрать максимум 10-15 тыс. осужденных.

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#мобилизация
#украина
#сво
#всу
#владимир зеленский
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Байден привлек в предвыборный штаб голливудских звезд
17 июня 2024, 03:37

kremlin

В Лос-Анджелесе прошел благотворительный вечер по сбору средств на предвыборную кампанию президента Джо Байдена. По данным Bloomberg, на мероприятие были приглашены многие голливудские звезды.
Среди присутствующих были Роберт де Ниро, Джордж Клуни, Джек Блэк, актрисы Барбара Стрейзанд и Джулия Робертс. Также, по информации журналистов, на мероприятии присутствовал бывший президент США Барак Обама, который, как и Байден, является демократом.

Так, Обама, выступая перед чернокожими американцами на фоне данных опросов о растущей поддержке Дональда Трампа, назвал единственной заслугой республиканца перед ними то, что «он заставил их еще лучше относиться к первому чернокожему президенту».

Ранее сообщалось, что впервые за полвека дебаты высшей власти в США пройдут без зрителей. По сообщениям западных СМИ, 27 июня нынешний глава Белого дома Джо Байден и его соперник Дональд Трамп встретятся в пустой студии и в течение полутора часов будут излагать свои позиции.

Ранее Байден назвал Трампа самой большой угрозой для американской демократии. Он добавил, что никогда еще не был так оптимистичен в отношении будущего страны.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#выборы
#сша
#актеры
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В России отозвались о коммюнике саммита по Украине как пустом документе
Мурадов: коммюнике саммита по Украине пустое по содержанию
17 июня 2024, 03:18

Фото: iStock/Diy1

Постоянный представитель президента Российской Федерации в Республике Крым, вице-премьер правительства Крыма, профессор МГИМО Георгий Мурадов заявил, что декларация саммита по Украине является пустой, передает РИА Новости.
По словам Мурадова, коммюнике саммита в Швейцарии не дает ответов на вопросы о природе украинского конфликта.

Мурадов добавил, что встреча в Швейцарии стала «примитивной антироссийской манифестацией» украинской стороны. По его словам, представители незападных стран чувствовали себя чужаками.

Мероприятие даже не приблизилось к рассмотрению причин и сути конфликта Запада с Россией», – отметил он.

Итоговую коммюнике саммита по Украине поддержали 78 из 91 страны. Конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в Бюргенштоке, Швейцария.

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#украина
#швейцария
#саммит
#конференция
#россия
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Столтенберг заявил об обсуждении ядерной боеготовности участниками НАТО
Столтенберг: в НАТО обсуждают приведение ядерного оружия в боевую готовность
17 июня 2024, 02:52

Фото: сайт НАТО

Вопрос о приведении в боевую готовность ядерных боеголовок обсуждается среди членов НАТО, заявил в интервью газете The Daily Telegraph генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности… но нам нужно консультироваться по этим вопросам», – отметил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что некоторые иностранные чиновники обеспокоены потенциальным ядерным ответом России на действия Запада, то есть разрешение использовать переданное Украине оружие для атак на российскую территорию.

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#йенс столтенберг
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#россия
#украина
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