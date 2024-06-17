Арестованный в Приморье американец обвинил девушку в провокации

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Американский солдат Гордон Блэк во время суда во Владивостоке заявил, что взял деньги у своей девушки после ссоры, которую она спровоцировала, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда.
Мужчина подчеркнул, что вернул деньги на следующий день. Он также отметил, что в день инцидента девушка разозлилась, поссорилась с ним на бытовой почве, оскорбила его и начала ругаться.
Блэк был задержан во Владивостоке по обвинению в избиении женщины и краже у нее денег. Американцу было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, согласно которой причинение ущерба путем кражи составляет от 5 000 до 250 тысяч рублей. Суд постановил оставить американца под стражей до 2 июля.
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Александр Климов