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В Приморье разыскивают женщину, бросившую младенца в такси

03 июня 2024, 10:45
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

В Находке женщина оставила шестимесячного ребенка в такси и исчезла, младенца передали в дом малютки. Об этом сообщает УМВД Приморского края в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в Находке, где 37-летняя женщина с полугодовалым младенцем ехала в такси. На улице Пограничной, во дворе жилых домов, она попросила водителя остановиться. Оставив ребенка в автомобиле, женщина пообещала вернуться через 10 минут.

Когда пассажирка не вернулась, таксист обратился в полицию. Ребенка передали в дом малютки, а полиция начала поиски женщины. По словам водителя такси, она скрылась в лесу.



Ранее сообщалось, что в Химках сотрудники Росгвардии обнаружили плачущего младенца, оставленного на скамейке во дворе жилого дома. Рядом с ребенком находился мужчина, который не реагировал на его плач.

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Задержан один из террористов, напавших на Будённовск в 1995 году
03 июня 2024, 10:56

Фото: iStock/YakobchukOlena

Правоохранители задержали одного из террористов, напавших на Будённовск в 1995 году, об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Следователями удалось обнаружить и задержать жителя столицы Хамзата Зоева. Уточняется, что он виновен в совершении особо тяжких преступлений.

«Так, 14 июня 1995 года, действуя в составе устойчивой вооруженной группы Басаева, Зоев, а также другие боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 160 человек, совершили нападение на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Теракт в Будённовске считается одним из самых страшных в истории современной России. В результате нападения боевиков были убиты 129 человек, ещё 317 получили ранения разной степени тяжести. 1586 человек террористы забрали в заложники.

По информации СК, Зоева заключили под стражу. Расследование уголовного дела в отношении члена банды Басаева продолжается.

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#теракт
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#суд
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Пассажирка авиарейса «Победы» осталась без багажа и билетов из-за ошибки
Пассажирка «Победы» осталась без багажа и билетов из-за технической ошибки
03 июня 2024, 10:21

Фото: iStock/marchmeena29

Пассажирка авиарейса «Победа» осталась без багажа и билетов из-за технической ошибки, пишут «Известия».
Ксения Шпак с ребенком летели из Чебоксар в Калининград с пересадкой в столице. После прибытия в конечный пункт женщина не смогла получить багаж. Выяснилось, что при посадке на самолет ее билет не отсканировали.

На выяснение обстоятельств случившегося по телефону клиентке понадобилось 1,5 тысячи рублей.

В результате авиакомпания решила вопросы и с багажом, и с обратным билетом, пишет издание.

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В Дубне спасатели помогли водителю выбраться из зажатой кабины грузовика
#пассажир
#калининград
#самолет
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В Дубне спасатели помогли водителю выбраться из зажатой кабины грузовика
03 июня 2024, 09:59

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали пострадавшего в ДТП в Дубне. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
На мосту через Волгу произошло столкновение мусоровоза и пассажирского автобуса, в котором находились 45 пассажиров. В службу «Система-112» об аварии сообщили очевидцы.

«Прибыв на место аварии, спасатели выяснили, что в аварии пострадал водитель грузовика. Его зажало в кабине поврежденными конструкциями. С помощью аварийно-спасательного инструмента специалисты деблокировали мужчину 1998 года рождения и передали его сотрудникам скорой помощи для госпитализации», — рассказал замначальника части Михаил Палёнов.

Остальные участники ДТП в оказании медицинской помощи не нуждались. Дорожно-транспортное происшествие произошло в городском округе Дубна.

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#происшествие
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#дубна
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#аварии
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В Японии два истребителя F-35 совершили экстренную посадку
В Японии из-за проблем с электроникой два F-35 совершили экстренную посадку
03 июня 2024, 09:15

Фото: iStock/yucelyilmaz

Два истребителя пятого поколения F-35A Воздушных сил самообороны Японии совершили экстренную посадку в аэропорту префектуры Аомори. Об этом передает агентство Kyodo.
Сообщается, что посадка была совершена из-за проблем с электроникой самолетов. Взлетно-посадочная полоса воздушной гавани закрыта. О пострадавших не сообщается. В настоящий момент проводится выяснение обстоятельств.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей «пятого поколения», разработанное корпорацией Lockheed Martin в трёх вариантах: F-35A; F-35B; F-35C.

Шейнбаум набирает более 57 процентов на выборах президента Мексики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В подмосковном лесу задержали мужчину с крупной партией гашиша
03 июня 2024, 09:14

Фото: iStock/yucelyilmaz

38-летнего жителя Екатеринбурга задержали полицейские в лесу около деревни Голубое городского округа Солнечногорск по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В телефоне у задержанного полицейские обнаружили координаты тайника с наркотиками. По этим координатам были найдены три свёртка с прессованным веществом массой более килограмма», — говорится в сообщении.
Эксперты исследовали содержимое одного из свёртков общим весом около 400 граммов: оказалось, что это наркотик гашиш.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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#солнечногорск
#наркотики
#полиция
#криминал
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Несколько человек погибло в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
МО Сирии: несколько человек погибли при ударе Израиля по окрестностям Алеппо
03 июня 2024, 03:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Министерство обороны Сирии сообщило, что несколько человек погибли в результате израильского удара на окраины Алеппо, передает РИА ​Новости.
Отмечается, что авиаудар по юго-восточной части провинции был нанесен около 00:20.

«В результате агрессии несколько человек погибли, нанесен некоторый материальный ущерб», – сообщили в оборонном ведомстве.

30 мая стало известно, что по меньшей мере один ребенок погиб в результате израильского удара на сирийский город Банияс.

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#израиль
#сирия
#удар
#ногинск
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Около японской префектуры Исикава зафиксировали землетрясение
Вблизи японской префектуры Исикава произошло землетрясение магнитудой 5.9
03 июня 2024, 02:10

Фото: iStock/SteveCollender

Землетрясение магнитной 5.9 произошло вблизи префектуры Исикава в Японии, сообщило управление метеорологией Японии, передает РИА Новости.
Сначала сообщалось, что землетрясение произошло в граничащих друг с другом префектурах Тояма и Исикава. Затем Метеорологическое бюро скорректировало данные.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами пока не объявлена.

Ранее, 4 мая, в Японии также были зафиксированы подземные толчки. После этого магнитуда землетрясения составила 6,0, а его эпицентр находился в префектуре Фукусима. В то же время толчки ощущались в префектурах Акита, Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба и Токио.

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#япония
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В Москве возле предприятия обнаружили похожий на воздушный шар подозрительный предмет
МК: подозрительный предмет, похожий на шар, опустила вблизи предприятия в Москве
02 июня 2024, 23:11

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве подозрительный предмет, похожий на воздушный шар, приземлился на территории предприятия, передает «МК».
Отмечается, что находка была обнаружена около 20:30 на северо-востоке столицы, недалеко от предприятия на Алтуфьевском шоссе.

В публикации сообщается, что к воздушному шару прикреплена коробка с надписью «радий». Место инцидента оцеплено, там работает полиция. На данный момент официальные комментарии отсутствуют.

Ранее в подмосковной Балашихе в результате падения обломков малоразмерного воздушного шара, сбитого системой противовоздушной обороны (ПВО), были повреждены три дома.

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#полиция
#предприятие
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#шоссе
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В Петербурге мужчина зарезал свою девушку, напал на друзей и покончил с собой
02 июня 2024, 22:57

Фото: iStock/tiero

Неадекватный мужчина зарезал свою девушку, напал на друзей, после чего покончил собой. О трагедии в петербургском Зеленогорске сообщает РЕН ТВ.
Знакомая семьи напавшего Артёма рассказала, что он и его девушка Анастасия иногда употребляли запрещённые вещества. В день, когда произошла трагедия, они выпивали с друзьями.

Она также подчеркнула, что пара часто конфликтовала из-за бытовых проблем. Однако Артём и Анастасия сильно любили друг дурга.

По словам женщины, Артём давно ведёт себя неадекватно. В какой-то момент у него началась «паранойя» – он стал думать, что его девушка не до конца ему доверяет, а коллеги вообще шпионят за ним.

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о покушении на убийство группы лиц.

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