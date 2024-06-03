В Приморье разыскивают женщину, бросившую младенца в такси

Фото: Фотобанк Московской области
В Находке женщина оставила шестимесячного ребенка в такси и исчезла, младенца передали в дом малютки. Об этом сообщает УМВД Приморского края в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в Находке, где 37-летняя женщина с полугодовалым младенцем ехала в такси. На улице Пограничной, во дворе жилых домов, она попросила водителя остановиться. Оставив ребенка в автомобиле, женщина пообещала вернуться через 10 минут.
Когда пассажирка не вернулась, таксист обратился в полицию. Ребенка передали в дом малютки, а полиция начала поиски женщины. По словам водителя такси, она скрылась в лесу.
Ранее сообщалось, что в Химках сотрудники Росгвардии обнаружили плачущего младенца, оставленного на скамейке во дворе жилого дома. Рядом с ребенком находился мужчина, который не реагировал на его плач.
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Когда пассажирка не вернулась, таксист обратился в полицию. Ребенка передали в дом малютки, а полиция начала поиски женщины. По словам водителя такси, она скрылась в лесу.
Ранее сообщалось, что в Химках сотрудники Росгвардии обнаружили плачущего младенца, оставленного на скамейке во дворе жилого дома. Рядом с ребенком находился мужчина, который не реагировал на его плач.
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Артем Кузьмин