Украинские социологические службы фиксируют рост граждан, которые хотят компромисса с Россией. Пока этот процент не составляет большую часть голосовавших, но число «неприятелей» Зеленского среди граждан растет.
Не так давно КМИС подвел итоги пятилетнего правления Зеленского, которые показали, что в 2019-м ему доверяли 80% населения, но к февралю 2022-го показатель упал до 37%. Затем рейтинг скакнул до 90% и опять пошел вниз.
Политолог подчеркивает, что Киев строит свою стратегию вокруг лозунгов, а не реальности. Рейтинг Зеленского падает.
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что, каким бы не было отношение граждан к властям Украины, революционное движение невозможно.
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«Мы уверены, что готовы положить не сотни тысяч, а уже миллионы человек, борясь за эти территории? Мы уверены, что украинские власти несут ответственность за ситуацию в стране?» — говорит в связи с этим украинский политолог Константин Бондаренко, предупреждая, что ответы на эти вопросы могут быть квалифицированы как государственная измена.
Политолог подчеркивает, что Киев строит свою стратегию вокруг лозунгов, а не реальности. Рейтинг Зеленского падает.
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что, каким бы не было отношение граждан к властям Украины, революционное движение невозможно.
«Народ против власти восстать, безусловно, может, если будет организатор этого восстания. А кто им может быть на Украине — непонятно, потому что все оппозиционные движения и силы, СМИ (даже нейтральные) задушены, разогнаны и посажены в тюрьмы, поэтому я не верю в революционное движение на Украине», — сказал военный эксперт.
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Анастасия Бондарева