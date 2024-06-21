Депутат ГД Федоров: к вспышке ботулизма в РФ может быть причастна Украина

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К вспышке ботулизма в России, возможно, причастна Украина. Такое предположение в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделал депутат Госдумы Евгений Федоров.
Парламентарий отметил, что в числе военных методов, которые использует киевский режим, могут быть отравление пищи и воды. Причем, по словам Федорова, внедрять кого-то не нужно.
Депутат призвал российское руководство быть готовыми к тому, что украинская сторона будет пытаться отравить водопровод или же влиять на важные для жизни службы.
Федоров резюмировал, что противодиверсионным мероприятиям нужно уделять больше внимания.
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«Среди военных методов диверсия в виде испорченной воды или испорченных продуктов — это вообще классика. Если можно обстреливать наши объекты, жилые дома, то, естественно, можно и отравлять воду или продукты», – сказал Федоров.
Депутат призвал российское руководство быть готовыми к тому, что украинская сторона будет пытаться отравить водопровод или же влиять на важные для жизни службы.
Федоров резюмировал, что противодиверсионным мероприятиям нужно уделять больше внимания.
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Никита Кротов