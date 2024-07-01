Арестович:* политика Зеленского о мире совершила сенсационный разворот

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На сенсационный разворот в политике главы киевского режима Владимира Зеленского о мирных переговорах обратил внимание бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович*. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Арестович назвал такие перемены «разворотом на 180 градусов».
«Два с половиной года заявлялось, что у нас война до границ 1991 года, мы разгромим врага и так далее. А теперь внезапно выясняется, что у нас большие потери и что мы теперь будем мириться. Это как?» — сказал экс-советник Зеленского.
Бывший президент Украины долгое время отвергал переговоры с Россией, а также любые инициативы со стороны РФ об урегулировании конфликта мирными путями. Потом Зеленский заявил о возможности переговоров только с участием третьей стороны, а также по согласованию с киевским режимом.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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Никита Кротов