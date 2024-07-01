Ле Пен отдала голос на досрочных выборах в Национальное собрание Франции

На сенсационный разворот в политике главы киевского режима Владимира Зеленского о мирных переговорах обратил внимание бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович*. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Арестович назвал такие перемены «разворотом на 180 градусов».