Ле Пен отдала голос на досрочных выборах в Национальное собрание Франции

Фото: РИА Новости/Флоран Гуден
На досрочных выборах в Национальное собрание Франции проголосовала руководитель фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Из публикации французского МВД, от «Национального объединения» в первом туре победили 39 парламентариев, партия набрала 33,4%. От коалиции действующего президента Эммануэля Макрона победу одержали два депутата. Всего в палате 577 мест. Второй тур голосования состоится в воскресенье, 7 июля.
Когда объявили первые итоги выборов, тысячи людей вышли на площади Франции, выступив против результатов голосования. Протесты сопровождаются беспорядками и столкновениями граждан с правоохранителями.
По заявлению Макрона, планы крайне левых и правых политических сил способны привести к гражданской войне, Ле Пен назвала слова оппонента показателем слабости его политического блока.
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Когда объявили первые итоги выборов, тысячи людей вышли на площади Франции, выступив против результатов голосования. Протесты сопровождаются беспорядками и столкновениями граждан с правоохранителями.
По заявлению Макрона, планы крайне левых и правых политических сил способны привести к гражданской войне, Ле Пен назвала слова оппонента показателем слабости его политического блока.
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Никита Кротов