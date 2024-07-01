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Ле Пен отдала голос на досрочных выборах в Национальное собрание Франции

01 июля 2024, 11:04
Фото: РИА Новости/Флоран Гуден

Фото: РИА Новости/Флоран Гуден

На досрочных выборах в Национальное собрание Франции проголосовала руководитель фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Из публикации французского МВД, от «Национального объединения» в первом туре победили 39 парламентариев, партия набрала 33,4%. От коалиции действующего президента Эммануэля Макрона победу одержали два депутата. Всего в палате 577 мест. Второй тур голосования состоится в воскресенье, 7 июля.

Когда объявили первые итоги выборов, тысячи людей вышли на площади Франции, выступив против результатов голосования. Протесты сопровождаются беспорядками и столкновениями граждан с правоохранителями.



По заявлению Макрона, планы крайне левых и правых политических сил способны привести к гражданской войне, Ле Пен назвала слова оппонента показателем слабости его политического блока.

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#мир
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#выборы
#эммануэль макрон
#новости
Дальнобойщикам с Украины ограничили въезд в Польшу
01 июля 2024, 11:31

Фото: istockphoto / Ivan Halkin

Польша ввела ограничения для водителей-дальнобойщиков с Украины.
Ограничения Польши распространяется на украинских дальнобойщиков, работающих без разрешения на международные грузовые перевозки.Об этом сообщила Lenta с ссылкой на телеграмм-канал Государственной таможенной службы (ГТС) Украины.

«Польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из республики Польша украинских грузовых транспортных средств», — написано в публикации.

Причины, по которым Варшава ввела ограничения, не уточняются.

Ранее появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Польшу до начала июльского саммита НАТО, который пройдёт в Вашингтоне. О целях его визита пока не сообщается.

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#перевозки
#ограничения
#пропуск
#польша
#украина
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Арестович:* политика Зеленского о мире совершила сенсационный разворот
01 июля 2024, 11:27

Фото: РИА Новости/Стрингер

На сенсационный разворот в политике главы киевского режима Владимира Зеленского о мирных переговорах обратил внимание бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович*. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Арестович назвал такие перемены «разворотом на 180 градусов».
«Два с половиной года заявлялось, что у нас война до границ 1991 года, мы разгромим врага и так далее. А теперь внезапно выясняется, что у нас большие потери и что мы теперь будем мириться. Это как?» — сказал экс-советник Зеленского.

Бывший президент Украины долгое время отвергал переговоры с Россией, а также любые инициативы со стороны РФ об урегулировании конфликта мирными путями. Потом Зеленский заявил о возможности переговоров только с участием третьей стороны, а также по согласованию с киевским режимом.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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#мир
#украина
#владимир зеленский
#россия
#переговоры
#новости
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СБУ сообщила об аресте группы, якобы планировавшей захват парламента
01 июля 2024, 10:49

Фото: istockphoto/DmyTo

Служба безопасности Украины (СБУ) провела ряд задержаний участников группы, якобы планировавшей отстранить от власти военно-политического руководства страны. Кроме того, по информации ведомства, они собирались захватить здание Верховной рады.
Об этом представители СБУ сообщили в официальном телеграм-канале силового ведомства. Уточняется, что провокации и силовые акции должны были пройти в воскресенье, 30 июня. Под видом проведения так называемого «вече» злоумышленники, по версии СБУ, собирались объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины. Потом они планировали провести захват здания Верховной рады и тем самым заблокировать её работу.

Группу возглавлял соучредитель одной из общественных организаций. О том, какая именно это организация, на текущий момент информации нет.

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#акции
#сбу
#украина
#верховная рада
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Премьер Словакии Фицо уже скоро вновь приступит к своим обязанностям
01 июля 2024, 10:16

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Здоровье словацкого премьера Роберта Фицо улучшается после покушения, скоро он вновь приступит к своим обязанностям. Об этом, ссылаясь на главу Минобороны страны Роберта Калиняка, сообщает Pravda.sk.
«Фицо приближается к состоянию, в котором сможет полностью исполнять свои обязанности», — говорится в публикации.

Калиняк добавил, что у политика останутся проблемы опорно-двигательного аппарата, однако он скоро вновь выйдет к публике.

Фицо выступал против поставок вооружений киевскому режиму, а также против членства Украины в НАТО. Премьера пытались убить 15 мая, нападавший выстрелил пять раз. Правоохранители задержали стрелка на месте. По данным следствия, злоумышленник стрелял, исходя из политических мотивов.

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#мир
#словакия
#новости
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Экс-советница Трампа Макфарланд: Зеленский хочет поднять ставки в конфликте
01 июля 2024, 10:16

Фото: istockphoto/Leestat

Украинский президент Владимир Зеленский хочет использовать против России все возможности западного оружия. Это жизненно необходимо ему из-за провалов ВСУ на фронте.
Об этом заявила бывшая советница Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Кейти Макфарланд. В интервью Fox Business она отметила, что патовая ситуация на Украине сохраняется уже полтора года. Отсюда и все просьбы Зеленского о помощи. Он хочет не только получить оружие, его нужно использовать таким образом, чтобы оставаться на равных с Россией. Украина поднимает ставку, считает Макфарланд.

Она подчеркнула, что все переданные Вашингтоном Киеву финансовые и военные средства служат лишь для того, чтобы сохранить текущее положение дел и ведут к постепенной утрате позиций. Экс-советница Трампа также добавила, что в подобных конфликтах на истощение преимущество имеет страна с большим количеством ресурсов и средств. В текущем конфликте это Россия, заключила Макфарланд.

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#россия
#военные
#оружие
#украина
#интервью
#киев
#владимир зеленский
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Названа страна, которая будет возглавлять Совет ЕС
С 1 июля Венгрия будет возглавлять Совет ЕС
01 июля 2024, 09:17

Фото: iStock/rarrarorro

С 1 июля главой Совета Европейского союза становится Венгрия, об этом пишет ТАСС.
Будапешт будет возглавлять Совет в ближайшие полгода. Уточняется, что такое решение было принято, несмотря на многочисленные разногласия венгерского правительства с Европейским союзом.

Напомним, Венгрия выступает против передачи Украине замороженных российских активов, отправки западных военнослужащих в помощь ВСУ, увеличения военной помощи киевскому режиму, а также вступления Украины в ряды Североатлантического альянса.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о формировании нового политического альянса в Европарламенте.

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#венгрия
#евросоюз
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Пилотам американской авиабазы в Германии ограничили ношение формы
01 июля 2024, 08:54

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Командование авиабазы Военно-воздушных сил США Шпангдалем на западе Германии запретило летчикам базирующего там 52-го истребительного авиакрыла носить униформу. Запрет касается нахождения вне пределов базы.
Согласно распоряжению командования, пилоты должны будут добираться к месту службы в гражданской одежде, передаёт финансируемое Пентагоном издание Stars and Stripes. Уточняется, что принятие данного решения продиктовано «мерами предосторожности». Представители военного командования отказались предоставлять более подробные сведения, »руководствуясь «соображениями оперативной безопасности».

Как отмечает издание, прежде меры, касающиеся ношения униформы, принимались в контексте возможных террористических угроз. В воскресенье, 30 июня, телеканал CNN сообщил, что военные базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта.

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#сша
#военные
#меры
#пилоты
#теракт
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Акции кондитерской фабрики Порошенко в Липецке переданы в доход России
01 июля 2024, 07:55

Фото: РИА Новости/Юрий Сорокин

Приставы, выполняя судебное решение, передали в доход России акции кондитерской фабрики Roshen в Липецке. Ранее она принадлежала бывшему президенту Украины Петру Порошенко.
Об этом РИА Новости сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов. АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"», принадлежавшая экс-президенту Украины и его сыну, перешла по решению суда в собственность российского государства в феврале 2024 года.

Эта украинская корпорация — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою фабрику в Липецке руководство «Рошен» приняло в апреле 2017 года по политико-экономическим причинам. Активы предприятия оцениваются в 200 миллионов долларов.

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#активы
#рф
#президент
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«С треском терпят поражение»: Володин о выборных процессах во Франции и США
01 июля 2024, 07:31

Фото: сайт Кремля

Байден проиграл теледебаты с Трампом, а поддерживающая Макрона коалиция потеряла большинство в парламенте, заняв третье место на выборах. Можно констатировать, что действующие главы государств терпят сокрушительное поражение.
Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. В своём телеграм-канале он отметил, что действующий глава Белого дома стал токсичным даже для однопартийцев и своего ближайшего окружения. Демократы уже задумываются над тем, как отозвать его кандидатуру и заменить другим претендентом.

Макрон после поражения сторонников его коалиции на выборах в Европарламент хотел показать, насколько он популярен в собственной стране. И показал. Да так, что смеются все вокруг, кроме него самого, указал спикер нижней палаты российского парламента.

Володин подчеркнул, что то, что действующие лидеры США и Франции «с треском провалились», отнюдь не случайно. Американцы и французы делают свой выбор в пользу национально ориентированной политики, высказываются за развитие собственных экономик и необходимость решения проблем глобальной безопасности. Совсем не за это выступают нынешние главы государств.

На днях пройдут парламентские выборы в Великобритании. Прогноз не в пользу правящей консервативной партии, и её, по всей видимости, ждёт поражение. Причину этого партии тори следует искать в себе, считает парламентарий.

Байден, Макрон, Сунак и Шольц сделали всё возможное для того, чтобы разрушить стабильность в мире. Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против них и требуют их ухода, заключил спикер Госдумы.

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