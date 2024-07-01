Премьер Словакии Фицо уже скоро вновь приступит к своим обязанностям

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Здоровье словацкого премьера Роберта Фицо улучшается после покушения, скоро он вновь приступит к своим обязанностям. Об этом, ссылаясь на главу Минобороны страны Роберта Калиняка, сообщает Pravda.sk.
«Фицо приближается к состоянию, в котором сможет полностью исполнять свои обязанности», — говорится в публикации.
Калиняк добавил, что у политика останутся проблемы опорно-двигательного аппарата, однако он скоро вновь выйдет к публике.
Фицо выступал против поставок вооружений киевскому режиму, а также против членства Украины в НАТО. Премьера пытались убить 15 мая, нападавший выстрелил пять раз. Правоохранители задержали стрелка на месте. По данным следствия, злоумышленник стрелял, исходя из политических мотивов.
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