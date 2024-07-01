Премьер Словакии Фицо уже скоро вновь приступит к своим обязанностям

Ярилин день, получивший известность начиная с языческих времен. Даже после принятия христианства эта дата занимала важное место в народном календаре и сопровождалась широкими празднествами. В 2024 году торжество выпадает на понедельник. О том, какие приметы с ним связаны и почему его называют «макушкой лета», читайте в материале «Радио 1».