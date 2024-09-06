Средний возраст бойца ВСУ на передовой составляет 46-49 лет. Об этом заявил бывший советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович*.
По словам Арестовича*, мужчины этого возраста не способны эффективно участвовать в штурмах или защищаться. Он считает, что подобная ситуация уникальна для Украины и наносит значительный ущерб.
Арестович* отметил, что в отличие от своих западных сверстников, которые ведут здоровый образ жизни, эти мужчины не могут справляться с тяжелыми физическими нагрузками в жаркую погоду. Экс-советник также подчеркнул, что союзники Украины указывают на эту проблему.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию. Судя по видео, опубликованном погранслужбой, была задержана группа из пяти человек.
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*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Арестович* отметил, что в отличие от своих западных сверстников, которые ведут здоровый образ жизни, эти мужчины не могут справляться с тяжелыми физическими нагрузками в жаркую погоду. Экс-советник также подчеркнул, что союзники Украины указывают на эту проблему.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию. Судя по видео, опубликованном погранслужбой, была задержана группа из пяти человек.
Читайте также:
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*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Дарья Осипова