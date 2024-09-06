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Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию. Об этом информирует госпогранслужба Украины в своем Telegram-каналe.
«Группа мужчин планировала незаконно пересечь линию государственной границы с Республикой Беларусь через заминированную местность», — говорится в сообщении.
Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
Судя по видео, опубликованном погранслужбой, была задержана группа из пяти человек.
С февраля 2022 года на Украине была объявлена всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с ТЦК в разных городах. Помимо этого, 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации.
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