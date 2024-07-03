Аргентина не получала документов на экстрадицию россиянина Чуркина на Украину

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Украина не предоставила Аргентине документов и необходимых объяснений для экстрадиции россиянина Игоря Чуркина, в связи с чем суд может отказать в процедуре. Об этом со ссылкой на адвоката Кристиан Рубилар сообщили РИА Новости.
«Срок давно истек, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его. Предсказуемо, что судья откажет в экстрадиции», – процитировали в издании слова адвоката.Рубилар считает, что технически заявление Украины – это не экстрадиция, а реституция беглого военнопленного, потому суд и прокуратура ждут от Киева объяснений в чем обвиняют россиянина, является ли его поступок преступлением и почему она компетентна его судить.
Отмечается, что 30 января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу от Украины, где его обвиняют по статье 383 УК за заведомо ложное сообщение о совершении преступления.
По данным издания, Чуркин попросил предоставить политическое убежище в Аргентине, что помешает процедуре экстрадиции, а также подал документы на гражданство Аргентины, так как в этой стране у него родилась дочь.
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