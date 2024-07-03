Федерация бокса заявила в прокуратуру на бойца ММА после оскорбления спортсмена

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Федерация бокса России обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру РФ после оскорбительных высказываний от бойца ММА Джавида Рзаева на турнире лиги Hardcore FC. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на организацию.
Как поясняет издание, все произошло 22 мая на турнире в Москве, где азербайджанский боец Рзаев победил россиянина Сергея Приходько. Находясь в октагоне, он поссорился с другим бойцом, Артуром Кулинским, обозвал его «русской свиньей» и попытался развязать драку. Позже Рзаев извинился перед Кулинским и стал заверять, что не хотел обидеть русский народ.
К тому же, организация продолжает проверять деятельность и самого промоутера.
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«По результатам проверки Федерация бокса России обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и применила спортивную санкцию в виде спортивной дисквалификации в отношении бойца Рзаева Джавида Сейиди Оглы», – говорится в сообщении Федерации бокса РФ.
К тому же, организация продолжает проверять деятельность и самого промоутера.
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Данил Пономарев