Приговор Трампу за выплату 130 тысяч долларов порноактрисе перенесли на сентябрь

Фото: сайт Дональда Трампа
Приговор бывшему президенту США Дональду Трампу, которого присяжные признали виновным в подделке деловых документов для сокрытия выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе, перенесли на сентябрь 2024 года. Об этом сообщили в суде.
Как отмечается в постановлении госоргана, изначально приговор был назначен на 11 июля. Однако связи с перерывом до 18 сентября, объявление наказания переносится.
Ранее присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам в деле о подделке деловых документов для сокрытия выплат двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниэлс. Максимально возможное наказание по ним – 136 лет лишения свободы.
Обвинение считает, что юрист Трампа Майкл Коэн перед победой республиканца на выборах в 2016 году заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов. Деньги якобы предназначались за молчание о ее связи с Трампом в 2006 году.
Трамп, в свою очередь, отрицает заявления порноактрисы и отвергает все обвинения в свой адрес, указывая на то, что уголовное преследование обусловлено попытками выбить его из президентской гонки в 2024 году.
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Ранее присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам в деле о подделке деловых документов для сокрытия выплат двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниэлс. Максимально возможное наказание по ним – 136 лет лишения свободы.
Обвинение считает, что юрист Трампа Майкл Коэн перед победой республиканца на выборах в 2016 году заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов. Деньги якобы предназначались за молчание о ее связи с Трампом в 2006 году.
Трамп, в свою очередь, отрицает заявления порноактрисы и отвергает все обвинения в свой адрес, указывая на то, что уголовное преследование обусловлено попытками выбить его из президентской гонки в 2024 году.
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Данил Пономарев