Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон
Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что США используют национальную безопасность как ширму, чтобы затыкать журналистам рты.
Так он прокомментировал дело интернет-журналиста Джулиана Ассанжа, сравнив его с «сорокой на изгороди».
А бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение о том, что США всё же придётся отказаться от мировой гегемонии. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, эксперт объяснил, что это связано с тем, что Штатам больше не хватает финансирования и доверия других государств для мирового контроля.
Ранее издание Bloomberg проинформировало, что поездка премьер-министра Индии Нарендра Моди в Россию — это крупная дипломатическая победа президента РФ Владимира Путина.
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«Лесники в Соединённом Королевстве убивают сорок и вешают их трупики на изгородь в качестве предостережения для других птиц, которые могут покушаться на фазаньи яйца. Здесь они хотят сохранить в тайне правду о своей политике и о том, что на самом деле происходит в мире, тогда как мир выходит из-под контроля и несётся. А всё из-за властных структур в нашей политике», — пояснил в беседе с RT Уотерс.
А бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение о том, что США всё же придётся отказаться от мировой гегемонии. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, эксперт объяснил, что это связано с тем, что Штатам больше не хватает финансирования и доверия других государств для мирового контроля.
Ранее издание Bloomberg проинформировало, что поездка премьер-министра Индии Нарендра Моди в Россию — это крупная дипломатическая победа президента РФ Владимира Путина.
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Мелисса Тимофеева