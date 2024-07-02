Роджер Уотерс: Джулиан Ассанж — сорока на живой изгороди

С парламентских выборов во Франции снялись 185 кандидатов в депутаты. Об этом сообщает местная газета Le Monde. Уточняется, что речь идет об участниках президентской коалиции «Вместе за республику» и членах блока левых «Новый народный фронт». Таким образом они хотят помешать получить большинство партии правых «Национальное объединение».