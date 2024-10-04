Аргентина обещала отнять у Британии Мальвинские острова

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Глава МИД Аргентины Диана Мондино пообещала отнять у Великобритании Мальвинские (Фолклендске) острова. Такое заявление политик сделала после соглашения между Соединенным Королевством и Маврикием о возврате архипелага Чагос.
«Давний спор между Великобританией и Маврикием сегодня завершился, маврикийцам удалось отстоять свой архипелаг Чагос. Эта веха подразумевает конец последней английской колонии в Африке», — написала министр в соцсети X.
По заявлению Диана Мондино, Аргентина намерена завершить процесс и установить полный суверенитет над ныне Фолклендскими островами Британии в Атлантическом океане.
«Мы собираемся восстановить полный суверенитет над нашими Мальвинскими островами. Мальвинские острова были, есть и всегда будут аргентинскими», — заявила глава МИД.
Спор между Аргентиной и Великобританией вокруг Мальвинских островов длится около двух веков. В 80-е годы за территорию разгорелась война, однако Аргентина потерпела поражение.
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Лия Мурадьян