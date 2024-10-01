Заклинатель Трампа и Мистер Нет: чем известен новый генсек НАТО Марк Рютте и что от него ждать России

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
С 1 октября Североатлантический альянс будет возглавлять Марк Рютте, который пришел на смену Йенсу Столтенбергу, занимающему этот пост десять лет подряд. О том, что известно о Рютте, почему он получил прозвища Мистер Нет и Тефлоновый Марк, и как его назначение отразится на России расскажет редакция «Радио 1».
Почему НАТО выбрало Рютте на пост генсека
В конце июня послы стран НАТО решили назначить 57-летнего Марка Рютте новым генеральным секретарем. Прежде он занимал пост премьер-министра Нидерландов. Назначение Рютте считалось практически решенным еще весной, так как 28 из 32 стран альянса поддержали его кандидатуру, включая такие ключевые государства, как США, Германия, Франция и Великобритания.
Однако сначала восточноевропейские страны не были согласны с его кандидатурой. Экс-премьер Эстонии Кая Каллас, также претендовавшая на эту должность, выражала недовольство, поднимая вопрос о том, почему в НАТО существуют страны первого и второго сорта. Тем не менее, в апреле она изменила своё мнение и поддержала Рютте, получив затем роль главы европейской дипломатии. Также неожиданно в гонку за пост генсека вступил президент Румынии Клаус Йоханнис, однако уже 20 июня он отказался от выдвижения. Турция, изначально сомневавшаяся в Рютте, после переговоров с ним также смягчила свою позицию.
Чем известен Марк Рютте: биография, карьера
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Марк Рютте появился на свет в 1967 году в семье Исаака и Эрмины Рютте. Когда в 1942 году японские силы оккупировали архипелаг, Исаак, будучи мобилизованным, попал в лагерь для военнопленных в Батавии (сейчас Джакарта), где его жена скончалась от истощения. После войны Исаак женился на сестре покойной. В конце 1950-х годов, когда Индонезия стала независимой, началась национализация голландских компаний, и семья Рютте вернулась в Нидерланды, в Гаагу, где и родился Марк, самый младший в семье из шести детей.
В детстве Марк мечтал стать пианистом, но выбрал изучение истории в Лейденском университете и получил магистерскую степень в 1992 году. Уже в годы учебы Рютте занялся политикой, работая в молодежной организации VVD. После учебы он пробовал себя в бизнесе, а в 2002 году стал государственным секретарем по вопросам труда и социальной защиты. С 2003 года он был избран в палату представителей, а в 2006 году возглавил партию VVD после отставки ее лидера.
По итогам выборов 2010 года партия Рютте заняла 31 место в парламенте, впервые став ведущей политической силой в стране. VVD заключила соглашение о формировании правящей коалиции с партией «Христианско-демократический призыв» и одновременно заручилась внешней поддержкой от ультраправой Партии за свободу (PVV), возглавляемой Гертом Вилдерсом. В октябре 2010 года королева Беатрикс назначила Рютте премьер-министром, после чего он возглавлял правительство почти 14 лет — дольше, чем любой другой лидер в ЕС, кроме Виктора Орбана и Ангелы Меркель.
В ходе первого срока Рютте обещал избирателям существенно сократить государственные расходы и уменьшить пособия для мигрантов, стремясь преодолеть последствия экономического кризиса. Журналисты сравнивали его «бережливый» подход с экономической политикой Маргарет Тэтчер. Однако в 2012 году бюджетный дефицит Нидерландов превысил 3% ВВП, что вынудило правительство урезать бюджет, вызвав потерю поддержки от PVV. В результате кабинет Рютте подал в отставку. На досрочных выборах той же осенью VVD сохранила лидерство, сформировав коалицию с Партией труда.
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Второй кабинет Рютте успешно проработал полный срок. В Европейском Союзе Рютте зарекомендовал себя как решительный переговорщик. The Conversation упоминает, что во время кризиса еврозоны голландский премьер активно поддержал меры строгой экономии и реформы в южных странах Европы. Позже он сыграл ключевую роль в разработке миграционной политики ЕС, в частности, в соглашении с Турцией 2016 года, направленном на сокращение незаконной миграции из этой страны в Европу (в 2023 году он стал одним из инициаторов аналогичной сделки с Тунисом). Во время обсуждений по восстановлению экономики блока после пандемии Рютте получил прозвище Мистер Нет от южных и восточных европейцев, так как выступал против дополнительного финансирования этих стран, ссылаясь на значительный торговый профицит Нидерландов.
На парламентских выборах 2017 года партия Рютте вновь заняла первое место, получив 33 мандата.
Политик стал премьером в третий раз. Одним из первых решений нового кабинета стало отмена налога на дивиденды, что не значилось в предвыборных обещаниях. Оппозиция обвинила его в сокрытии информации о ведении переговоров, однако это не привело к серьезным последствиям. Политический успех Рютте во многом объясняется сложностью голландской политической системы, но его карьера не обошлась без скандалов, включая отставку правительства в 2021 году из-за ошибок в выдаче детских пособий. На внеочередных выборах его партия снова получила 34 мандата, позволяя ему сформировать кабинет. Рютте стали называть Тефлоновым Марком, к которому ничего не прилипает.
Четвертый срок Рютте на посту премьер-министра стал для него последним. Внутри правящей коалиции, состоящей из тех же четырех партий, возникли разногласия по вопросам миграционной политики. Партия Рютте и «Христианско-демократический призыв» поддерживали введение ограничений на подачу убежища, тогда как их союзники были против. Достигнуть компромисса не удалось, и в июле 2023 года Рютте объявил о намерении правительства уйти в отставку, хотя продолжил исполнять обязанности премьера до формирования нового кабинета.
В августе 2023 года он также покинул пост лидера VVD, его место заняла Дилан Йешилгёз-Зегериус. В ноябре на парламентских выборах победила партия Вилдерса, выступавшая против поставок оружия Украине и антироссийских санкций. Формирование правой коалиции состоялось только к июлю, к ней присоединились VVD, Фермерско-гражданское движение (BBB) и «Новый социальный контракт» (NSC). Вилдерс отказался от претензий на пост премьер-министра, а его партия поддержала Киев. Новым премьером стал Дик Схоф, ранее возглавлявший разведку и безопасность.
Задачи Рютте на посту генсека НАТО
Бывший премьер намерен усиливать присутствие восточноевропейских стран в альянсе, предлагая местные должности политикам из этих государств, о чем он неоднократно заявлял ранее. Самым трудным испытанием для Рютте, по мнению Euractiv, станет сохранение роли США в НАТО в условиях, когда Россия пытается подорвать единство альянса.
Сторонники Рютте уверены, что он справится с возможным возвращением Трампа. Во время саммита НАТО 2018 года Трамп заявил, что США будут действовать независимо, если союзники не увеличат свои оборонные бюджеты. По словам представителей НАТО, именно Рютте удалось убедить американского президента, что расходы на оборону увеличиваются, хотя это не соответствовало действительности, что и привело к его прозвищу Заклинатель Трампа. В этом году Трамп повторил, что Вашингтон не станет защищать НАТО в случае конфликта с Россией, что вызвало обсуждение создания альтернативной структуры. Рютте отметил, что Европе следует сосредоточиться на поддержке Украины, вместо того чтобы беспокоиться о возвращении Трампа.
Позиция Рютте по Украине
На пресс-конференции в июне Рютте подчеркнул, что в будущем альянсу необходимо будет наладить отношения с Россией.
«Сегодня Россия, безусловно, наш главный противник, и мы должны противостоять ей <…> Но в долгосрочной перспективе мы должны осознавать, что Россия останется, и когда конфликт завершится, нам нужно будет найти способ взаимодействия», — добавил он, отметив, что сейчас предсказать исход сложно.
Реакция России на назначение Рютте
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение Рютте вряд ли повлияет на основную стратегию НАТО, члены которого продолжают сдерживать Российскую Федерацию.
«Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он и работал», — сообщил он.
В НАТО ожидают, что Рютте продолжит линию Столтенберга, укрепляя поддержку Киева и содействуя увеличению оборонных расходов.
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