США и Британия хотят расширить зону боёв на Белоруссию и Молдавию, сообщил Бортников

Фото: iStock/mrrobotonur07
США и Великобритания намерены расширить зону боевых действий на Белоруссию и Молдавию. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников в ходе выступления на 55-м заседании СОРБ в Астане.
Отмечается, что англосаксы не дают нейтральным странам проводить суверенную политику, а над зависимыми государствами устанавливают тотальный контроль, воспринимая их народы как инструмент реализации собственных геополитических интересов.
По словам Бортникова, данные действия Вашингтона и Лондона в конечном счёте выражаются непосредственно на постсоветском пространстве.
В частности, они намерено ведут к эскалации конфликта на Украине, хотят расширить зону боевых действий на Молдавию и Белоруссию, затягивают мирное урегулирование между Азербайджаном и Арменией, провоцируют террористическую экспансию в Центральную Азию с направления Афганистана.
Читайте также:
Бортников: Атакой на Курскую область Киев хотел спровоцировать жёсткий ответ РФ
НАК: С начала 2024 года в России предотвращено 110 террористических актов
Украина вербует исполнителей преступлений в РФ из числа трудовых мигрантов
По словам Бортникова, данные действия Вашингтона и Лондона в конечном счёте выражаются непосредственно на постсоветском пространстве.
В частности, они намерено ведут к эскалации конфликта на Украине, хотят расширить зону боевых действий на Молдавию и Белоруссию, затягивают мирное урегулирование между Азербайджаном и Арменией, провоцируют террористическую экспансию в Центральную Азию с направления Афганистана.
Читайте также:
Бортников: Атакой на Курскую область Киев хотел спровоцировать жёсткий ответ РФ
НАК: С начала 2024 года в России предотвращено 110 террористических актов
Украина вербует исполнителей преступлений в РФ из числа трудовых мигрантов
Анастасия Чинкова