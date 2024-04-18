Аргентина попросила у НАТО статус глобального партнера

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Министр обороны Аргентины Луис Петри объявил, что правительство страны подало заявку на вступление в НАТО в качестве глобального партнера.
Петри уточнил, что он передал заместителю генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ письменное заявление о намерениях Аргентины присоединиться к организации.
После встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ глава Минобороны Аргентины подчеркнул, что они будут продолжать работать над восстановлением связей с НАТО, чтобы обеспечить модернизацию и обучение аргентинских вооруженных сил в соответствии со стандартами организации.
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«Я вручил письмо о намерениях, в котором выражается просьба Аргентины стать глобальным партнером этой организации», — написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) Петри.
После встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ глава Минобороны Аргентины подчеркнул, что они будут продолжать работать над восстановлением связей с НАТО, чтобы обеспечить модернизацию и обучение аргентинских вооруженных сил в соответствии со стандартами организации.
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Артем Кузьмин