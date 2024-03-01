Аргентина выдала России риелтора, укравшую 150 млн рублей

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Власти Аргентины передали России Людмилу Авдюхину, разыскиваемую по подозрению в хищении 150 миллионов рублей. Об этом информирует официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Аргентинские полицейские в аэропорту города Буэнос-Айреса передали гражданку РФ сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН РФ.
По данным следствия, в 2022 году женщина была руководителем риелторского агентства в Барнауле. Она брала большие суммы у покупателей недвижимости на хранение для дальнейшей передачи продавцам. Женщина предлагала им сделать выгодные инвестиции в покупку недвижимости, но не выполняла условия сделок.
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Алина Юрчак