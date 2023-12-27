В Аргентине прошли очередные протесты против реформ президента Милея

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В Буэнос-Айресе прошла очередная акция протеста против реформ и политики нового президента Аргентины Хавьера Милея, пишет Buenos Aires Herald.
По информации издания, участники профсоюзов и общественных движений в рамках акции прошли маршем к зданию национального суда в центре аргентинской столицы
Отмечается, что протест был организован Всеобщей конфедерацией труда, которая накануне потребовала отменить указ президента Милея о проведении реформ, признав его неконституционным.
Марш в Буэнос-Айресе состоялся вопреки попыткам администрации аргентинского лидера воспрепятствовать митингам, применив строгие меры.
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Отмечается, что протест был организован Всеобщей конфедерацией труда, которая накануне потребовала отменить указ президента Милея о проведении реформ, признав его неконституционным.
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Диана Аванесян