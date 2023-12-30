Сенатор Пушков: Отказ Милея от БРИКС является шагом к проамериканской модели

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Решение нового президента Аргентины Хавьера Милея об отказе от вступления в БРИКС говорит о следовании проамериканской модели поведения страны. Такой шаг может оказаться очень рискованным и усугубить и без того неблагополучное положение в экономике.
Российский сенатор отметил, что шаг Милея в сторону сближения с США выглядит странно на фоне того, что в современном мире всё больше стран предпочитают не делать однозначный выбор в пользу Соединённых Штатов, осознавая, что начинает торжествовать многополярная модель мироустройства. Пушков считает, что при таком выборе США либо должны залить Аргентину деньгами, которых у Вашингтона сейчас не хватает даже на Украину, либо избранная Милеем модель просто рухнет.
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Александр Бойцов