Президент Аргентины Милей в письмах Путину и Си Цзиньпину отказался от БРИКС

Фото: istockphoto.com/Andrea Nicolini
Президент Аргентины Хавьер Милей официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. Об этом сообщает издание РИА Новости.
О своем решении глава государства сообщил президенту России в письме. Также был уведомлен председатель КНР.
Напомним, в Аргентине 22 октября и 19 ноября текущего года состоялись президентские выборы. Страна рассматривала возможность присоединение к организации, однако советник избранного главы государства Хавьера Милея и будущий глава МИД страны Диана Мондино заявила, что Аргентина не намерена вступить в членство БРИКС.
Рассмотрение вопроса о присоединении к союзу проходило под командованием Мондино.В настоящее время российская сторона не комментировала решение аргентинского лидера.
Читайте также:
Глава Минспорта Татарстана Леонов: «Мы хотим сделать Игры БРИКС открытыми»
Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины
Историк Митина: «Милей связан с дикой приватизацией, это аргентинский Чубайс»
Напомним, в Аргентине 22 октября и 19 ноября текущего года состоялись президентские выборы. Страна рассматривала возможность присоединение к организации, однако советник избранного главы государства Хавьера Милея и будущий глава МИД страны Диана Мондино заявила, что Аргентина не намерена вступить в членство БРИКС.
Читайте также:
Глава Минспорта Татарстана Леонов: «Мы хотим сделать Игры БРИКС открытыми»
Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины
Историк Митина: «Милей связан с дикой приватизацией, это аргентинский Чубайс»
Анастасия Крестьянова