Кортеж Милея забросали камнями на предвыборном мероприятии в Аргентине
Президент Аргентины Хавьер Милей был вынужден экстренно прервать предвыборное мероприятие в городе Ломас-де-Самора после того, как протестующие забросали его кортеж камнями и бутылками.
Инцидент произошел, когда Милей в автомобиле с открытым верхом приветствовал жителей города. В этот момент между его сторонниками, полицией и протестующими начались столкновения, в ходе которых в машину президента полетели камни и другие предметы. Охрана главы государства приняла решение срочно эвакуировать его с места событий.
Официальный представитель президента Мануэль Адорни сообщил, что обошлось без пострадавших. Он возложил ответственность за беспорядки на сторонников экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер. В момент инцидента вместе с Милеем находились его сестра Карина Милей и кандидат в депутаты Хосе Луис Эсперт.
Мероприятие было приурочено к выборам в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, которые запланированы на 7 сентября. Ранее Милей заявлял, что Россия, США и Китай играют ключевую роль в формировании нового мирового порядка.
