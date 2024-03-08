«Арифметика Макрона»: Как современный президент превратился в Бонапарта

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Нынешний глава Франции Эммануэль Макрон всё больше становится похож бывшего правителя государства, великого полководца Наполеона Бонапарта.
Объяснил эту трансформацию доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян в своей статье для газеты «Аргументы недели».
По словам эксперта, столь сильный интерес французского правительства к конфликту на Украине обусловлен совсем не желанием помочь Киеву и даже не намерением свести старые счёты с Россией. Ераносян убеждён, что математика тут весьма простая.
Ераносян напомнил, что производственные мощности французского оборонно-промышленного комплекса ничуть не уступают немецким. Именно поэтому Макрон готов разбрасываться самыми громкими заявлениями об отправке европейских войск на Украину, а также выделять из бюджета ЕС деньги, которые должны пойти на поддержку Киева.
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По словам эксперта, столь сильный интерес французского правительства к конфликту на Украине обусловлен совсем не желанием помочь Киеву и даже не намерением свести старые счёты с Россией. Ераносян убеждён, что математика тут весьма простая.
«Мотивы простираются в плоскости обыкновенных цифр. Математика по Макрону не имеет высшую форму— это всего лишь арифметика. Программа помощи в размере €50 млрд до конца 2027 года предусматривает, что €33 млрд Еврокомиссия даст Киеву в кредит, а €17 млрд – «в виде грантов», то есть безвозмездно. Это значит, что распилить можно будет именно 33 миллиарда», — пишет автор статьи.
Ераносян напомнил, что производственные мощности французского оборонно-промышленного комплекса ничуть не уступают немецким. Именно поэтому Макрон готов разбрасываться самыми громкими заявлениями об отправке европейских войск на Украину, а также выделять из бюджета ЕС деньги, которые должны пойти на поддержку Киева.
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Евгения Парфентьева